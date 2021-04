Demolarea spațiilor comerciale de la stația Pipera continuă vineri noapte, a precizat Metrorex. Ce a spus compania despre tensiunile de joi seară (VIDEO)

Metrorex a anunțat că finalizarea acțiunii de dezafectare a spațiilor comerciale de la stația Pipera continuă în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9-10 aprilie 2021, și a menționat că „lucrările se vor desfășura după închiderea circulației în sau din stația Pipera”.

Metrorex a vorbit și despre situația de joi seară, când acțiunea de demolare a fost întâmpinată cu protestele sindicaliștilor și ale celor care gestionează magazinele. Compania a precizat că „decizia de a permite strict accesul călătorilor pe o singură intrare a fost luată spontan de conducerea Metrorex, pentru evitarea creării unei situații conflictuale în incinta stației și în condițiile în care în stație urmau să se desfășoară lucrări pentru eliberarea domeniului public”.

Demolarea spațiilor comerciale de la metrou a început miercuri la stația Ștefan cel Mare. Inițiativa a fost primită cu scandal și acolo, unde cei care trebuiau să elibereze spațiile s-au arătat revoltați. A intervenit chiar și directorul general al Metrorex, Ștefan Paraschiv, care a demolat un magazin cu ranga.

Demolarea spațiilor comerciale de la stația Pipera continuă vineri noapte. Comunicatul Metrorex:

Finalizarea actiunii de dezafectare a spatiilor comerciale de la statia Pipera continua in noaptea de vineri spre sambata, 9-10 aprilie 2021, cu mentiunea ca lucrarile se vor desfasura dupa inchiderea circulatiei in/din statia Pipera.

Metrorex prezinta calatorilor scuze pentru disconfortul creat.