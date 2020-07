Denise Rifai revine pe micile ecrane. Emisiune surpriză din această toamnă, la Kanal D

Denise Rifai intra in echipa Kanal D! Felicitari! __________________________________________________ Jurnalist transant, personalitate carismatica in peisajul media romanesc, cu o experienta bogata in media, Denise Rifai a trecut prin toate etapele formarii pentru a ajunge un jurnalist de succes. A fost prezentator de radio, reporter, apoi prezentator, moderator si realizator de emisiune de stiri si talk-show. __________________________________________________ Acum este pregatita de o noua provocare si spune ca telespectatorii o vor regasi la fel de incisiva si pregatita pentru a le oferi experiente memorabile si relevante in fata micului ecran. @denise.rifai : “Decizia de a ma alatura echipei Kanal D a venit imediat ce am descoperit formatul emisiunii pe care o voi realiza. Am spus cu tot sufletul si asta pentru ca eu cred foarte mult in proiectul in care voi fi implicata. Va fi un produs unic pe piata media din Romania. In momentul acesta, nu va pot oferi mai multe detalii despre emisiune, dar pot sa va spun ca eu voi ramane aceeasi Denise Rifai” #kanaldromania #kanaldstars #deniserifai #echipakanald #proiectenoi !>

