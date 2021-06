DENT ESTET anunță achiziționarea pachetului integral de acțiuni al clinicii din Timișoara, motorul creșterii diviziei de copii din cadrul grupului, și își consolidează astfel poziția de lider pe piața de medicină dentară din România

Tranzacția reprezintă o nouă etapă în planul de achiziții strategice pentru consolidarea poziției de lider pe piața de medicină dentară din România

Creștere de 55% a veniturilor operaționale ale clinicii din Timișoara, în T1 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut

Clinica DE 4 Kids Timișoara reprezintă 30% din divizia de stomatologie pentru copii a grupului

DENT ESTET – pol de atracție pentru noi achiziții naționale

București, 8 iunie 2021: Grupul DENT ESTET, lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară în România, anunță achiziția pachetului integral de acțiuni al clinicii DE 4 KIDS Timișoara, motorul de creștere al diviziei KIDS în primul trimestru al anului 2021.

DE 4 KIDS Timișoara a fost inaugurată în 2013, ca rezultat al unui parteneriat puternic, respectat local. A fost prima clinică DENT ESTET deschisă într-un alt oraș decât București și a doua dedicată exclusiv copiilor, fiind, totodată, un concept introdus în premieră în România de managementul grupului. Clinica a acceptat provocarea de a se dezvolta pe o piață concurențială, aplicând aceleași standarde de excelență și aceeași cultură de sharing și mentorat care caracterizează viziunea DENT ESTET.

“Clinica din Timișoara a reprezentat, pentru DENT ESTET, primul pas făcut spre extinderea la nivel național a conceptului nostru, de a aduce mai aproape de români tratamente stomatologice la standarde internaționale și de a contribui la schimbarea percepției asupra importanței sănătății orale. În demersul nostru, am primit sprijinul unor medici de prestigiu din Timișoara și personalități ale învățământului universitar local, astfel că rezultatele nu au întârziat să apară. Veniturile operaționale înregistrate în 2020, dar și în primele trei luni ale acestui an, confirmă poziția dobândită de clinica din Timișoara pe piața de medicină dentară din vestul țării, precum și interesul pacienților noștri de a beneficia de avantajele oferite de tot ceea ce înseamnă brandul DENT ESTET “, spune dr. Oana Taban, Fondator & Director General al grupului.

Clinica DE 4 KIDS Timișoara, motorul creșterii diviziei de stomatologie pentru copii din cadrul grupului

Grație unui management eficient și a implicării unei echipe formate din peste 30 de specialiști și angajați, clinica din Timișoara și-a câștigat rapid poziția de lider pe piața de servicii stomatologice dedicate exclusiv copiilor, în zona de vest a țării.

În cei opt ani de existență, peste 10.000 de pacienți au beneficiat de expertiza unei echipe multidisciplinare, de tratamente performante la cele mai înalte standarde, clinica DE 4 KIDS Timișoara reprezentând, în 2021, 30% din veniturile diviziei de copii a grupului.Valeriu Gheorghiță a anunţat cât de SEVER va fi al 4-lea val al pandemiei de Covid-19

În primul trimestru al acestui anului, Divizia Kids a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 44% față de aceeași perioadă a anului trecut, clinica din Timișoara fiind motorul acestei creșteri, cu venituri operaționale cu 55% mai mari decât în T1 2020.

„Am construit o echipă puternică la Timișoara, o echipă care a adus multe inovații în stomatologia pediatrică din țara noastră și care a ajuns un reper pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor din vestul țării. Lucrăm cu medici care ne sunt alături de la început, iar proiectul a crescut an de an, astfel că preluarea pachetului integral de acțiuni reprezintă un pas firesc în evoluția sa. Consider că este un model de business de urmat, motiv pentru care voi oferi în continuare sprijin grupului în procesul de extindere și în consolidarea poziției clinicilor în Timișoara”, declară Erika Ionescu Cioată, Managing Partner DENT ESTET 4 KIDS Timișoara.

DENT ESTET – pol de atracție pentru noi achiziții

Creșterea participației existente de la 52% la 100% în pachetul de acțiuni al clinicii din Timișoara face parte dintr-un plan ambițios de achiziții strategice, în vederea consolidării poziției grupului DENT ESTET pe piața de medicină dentară din România.

“Deși ne-am confruntat cu toții cu un an dificil, din cauza pandemiei, rezultatele financiare înregistrate de DENT ESTET în 2020, dar și în primele luni ale acestui an, demonstrează că, pentru pacienții români, calitatea serviciilor primează atunci când sunt interesați de sănătatea lor dentară. Strategia de extindere la nivel național, stabilită încă din momentul parteneriatului semnat în 2016, a fost una ambițioasă, iar anul 2021 se anunță a fi unul fără precedent în dezvoltarea grupului de clinici stomatologice. Prin preluarea pachetului integral de acțiuni al clinicii din Timișoara, DENT ESTET își continuă planurile de dezvoltare în această zonă, următorul pas fiind extinderea serviciilor către segmentul de adulți“, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.

Atrase de avantajele oferite de apartenența la un parteneriat puternic, precum implementarea protocoalelor medicale și de management specifice, accesul la tehnologie de ultimă generație, dar și la programe de mentorat sub tutela unor medici certificați internațional, interesul unor clinici stomatologice din țară de a veni sub umbrela DENT ESTET a crescut exponențial în ultima perioadă.

DENT ESTET deschide două noi clinici, în 2021

Grupul DENT ESTET a înregistrat în primele trei luni ale anului 2021 o cifră de afaceri de 22 de milioane de lei, în creștere cu 37% față de primul trimestru din 2020. Raportat la previziunile pentru 2021, aceste venituri operaționale se situează peste nivelul bugetat.

Aceste cifre certifică, încă o dată, faptul că misiunea brandului de a facilita accesul pacienților români la cea mai bună îngrijire medicală și de a le oferi acestora o experiență pozitivă, prin siguranța unui diagnostic corect și expertiza unei echipe medicale performante, a reprezentat cheia succesului grupului.

Având sprijinul MedLife, cel mai mare operator privat de sănătate din România, DENT ESTET își continuă planurile de extindere la nivel național, prin deschiderea de noi clinici în orașele Ploiești și Craiova, în cea de-a doua parte a anului 2021.

Portofoliul DENT ESTET va cuprinde, astfel, 13 clinici multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești și Craiova, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii de excelență unice în România (Implant Division, Esthetic Division și Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnică dentară digitală Aspen și 3 studiouri foto digitale specializate Future Dental Smile.

Despre DENT ESTET

DENT ESTET este încă de la înființare, din anul 1999, lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România, fiind recunoscut pentru contribuția la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din țara noastră.

Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela căreia se desfășoară cursurile primei școli de manageri dedicați clinicilor de medicină dentară.

Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din România.

Despre MedLife

MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală și de Est.

Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat peste 83 de unități medicale. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.