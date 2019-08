DENT ESTET și-a consolidat poziția de lider de piață detașat, de-a lungul celor trei ani de la tranzacția cu MedLife

În 2019 se împlinesc trei ani de la cea mai mare tranzacție de pe piața serviciilor de medicinã dentarã din România, prin care grupul MedLife a obținut un pachet majoritar din acțiunile companiei DENT ESTET, restul fiind în continuare deținute de fondator, dr. Oana Taban. Mai mult decât atât, DENT ESTET aniverseazã anul acesta 20 de ani de activitate în România. Analiza rezultatelor din toți acești ani aratã o creștere acceleratã a indicatorilor de business dupã tranzacție comparativ cu ritmul anterior caracterizat mai degrabã prin continuitate și stabilitate. Unele dintre cele mai importante evoluții s-au înregistrat la nivel de numãr de unituri dentare, numãr de pacienți, vizite în clinici, dimensiunea echipei, cereri pentru tratamente complexe și abonamente corporate.

În cei trei ani de la tranzacție, numãrul de unituri dentare din clinicile DENT ESTET a înregistrat creșteri substanțiale de pânã la 70%, ajungând la 57 în prezent, fațã de 33 câte erau în 2016. Aceastã evoluție acceleratã este un rezultat al strategiei de dezvoltare a grupului și se datoreazã în principal deschiderilor de noi clinici din ultimii trei ani, una pentru adulți în București (în anul 2017) și alte douã în Sibiu în 2018 (una pentru adulți și cea de-a doua pentru copii).

„Acum trei ani, vorbeam despre un parteneriat solid dedicat pieței de medicinã dentarã și pacienților, dintre douã companii lider în medicina din România. Am reușit sã îndeplinim obiectivele pe care ni le-am propus privind dezvoltarea și extinderea DENT ESTET, concretizând deschiderea a trei clinici în trei ani: în anul 2017 la București, pe Bulevardul Aviatorilor nr. 98, cea mai mare investiție într-o clinicã stomatologicã din România pânã la acel moment, iar un an mai târziu am extins aria de acoperire DENT ESTET cu douã clinici la Sibiu, una pentru copii și cea de-a doua pentru adulți. La nivel de business, DENT ESTET a crescut cu 60% în ceea ce privește cifra de afaceri în ultimii trei ani. Iar acest ritm de creștere este menținut în continuare, deja cifrele raportate în primul trimestru din acest an depãșesc cu peste 35% aceeași perioadã a anului trecut. Know-how-ul nostru cu privire la extinderi și achiziții, inclusiv în afara granițelor țãrii, alãturi de leadershipul DENT ESTET, demonstreazã cã douã companii 100% românești, atunci când urmeazã o strategie bine construitã, pot stabili noi modele de business responsabil și vizionar”, spune Mihai Marcu, Președintele Consiliului de Administrație al MedLife.

În ceea ce privește componența echipei DENT ESTET, aceasta a crescut cu peste 100% în ultimii trei ani, de la 149 la peste 320 în acest moment, compania fiind cel mai mare angajator de pe piața serviciilor de medicinã dentarã din România. Viziunea strategicã a grupului a presupus în principal o consolidare a echipei de management care sã susținã planurile de dezvoltare la nivel de tehnologii și echipã medicalã. Aceasta a condus la internalizarea unor servicii vitale și transformarea lor în departamente de suport, astfel încât, în prezent, echipa de management s-a dublat fațã de acum trei ani, ajungând la 24 de persoane. Totodatã, și în ceea ce privește echipa medicalã din clinicile DENT ESTET se cunoaște o evoluție semnificativã, de peste 46% în ultimii trei ani, ajungând în prezent la un numãr de 105 medici. Ca volum, cea mai mare creștere se observã în rândul echipei de suport a medicilor. Numãrul lor a crescut de peste trei ori, de la 37 în anul 2016, la 118 în prezent.



„Cu siguranțã, cel mai însemnat moment al evoluției noastre a fost întâlnirea cu MedLife. Avem alãturi o companie cu care împãrtãșim valori comune și aceeași viziune, iar spiritul MedLife a fost acceleratorul care ne-a oferit o putere și o siguranțã și mai mare, pentru a atinge un nou stadiu al dezvoltãrii și al inovației în medicinã. Acest parteneriat inspirã strategia de dezvoltare și de extindere și consolideazã încrederea pacienților în noi, cãrora le oferim expertiza a douã companii care își potențeazã serviciile și acționeazã sub umbrela unui sistem integrat. Mai mult, integrarea serviciilor de medicinã generalã pentru pacienții noștri a reprezentat categoric un beneficiu diferențiator, astfel încât pacienții sã beneficieze de soluții complete la problemele lor de sãnãtate”, spune dr. Oana Taban, Fondator & CEO al grupului DENT ESTET.

Odatã cu alãturarea sistemului medical MedLife, se observã evoluții semnificative și la nivelul numãrului de pacienți. Astfel, numãrul total al celor care au vizitat clinicile DENT ESTET este cu peste 100% mai mare în acest moment fațã de acum trei ani: 37.490 în 2016 și peste 80.000 în prezent. Privitor la numãrul de vizite, și aici DENT ESTET raporteazã cifre în creștere, depãșind 555.000 fațã de aproape 300.000 în 2016, ceea ce se traduce într-o creștere de peste 85%.



„Anul 2019 reprezintã, pentru noi, un an al consolidãrii, în care continuãm sã dezvoltãm echipele de medici și sã investim în stomatologia de vârf: tehnologii digitale, echipamente și tehnici de tratament. Observãm un interes crescut din partea altor clinici din țarã pentru replicarea modelului nostru de business, care au înțeles valoarea pe care know-how-ul DENT ESTET o aduce și care ne cautã, fapt ce ne oferã încredere cã foarte curând vom putea concretiza achiziții si parteneriate în România, astfel încât sã ajungem la cât mai mulți pacienți din țarã. Experiența de 20 de ani, dintre care mai mult de jumãtate din poziția de lider al pieței, atestã faptul cã avem capacitatea de a deschide noi orizonturi în ceea ce privește dezvoltarea pieței de medicinã dentarã din România”, adaugã dr. Oana Taban.

În ceea ce privește cazurile complexe, datele DENT ESTET aratã o creștere semnificativã a numãrului de pacienți care se adreseazã clinicii. Acestea beneficiazã de expertiza mixtã a unor echipe integrate de specialiști, reprezentând o garanție a eficientizãrii timpului, tratamente sigure și performante. Solicitãrile pentru tratamente complexe au crescut cu peste 40% doar în ultimul an: reconstrucție dentarã, proteticã dentarã, implantologie. Acest lucru reprezintã expresia clarã a faptului cã gradul de informare a crescut semnificativ, pacienții cautã servicii de elitã și sunt mai preocupați de sãnãtatea lor dentarã.

Și în ceea ce privește segmentul de pacienți corporate se constatã o creștere a solicitãrilor din partea companiilor care deja beneficiazã de pachetele de prevenție medicalã MedLife, în special pentru tratamentele premium. În prezent, acest segment genereazã între 5 și 10% din business.

Grupul DENT ESTET numãrã 10 clinici în orașele: București (douã pentru copii, una pentru adolescenți și patru pentru adulți), Timișoara (o clinicã pentru copii) și Sibiu (o clinicã pentru copii și una pentru adulți). Suprafața totalã cumulatã a celor zece clinici și a spațiilor de birouri depãșește 3.600 metri pãtrați.



Despre DENT ESTET

Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este lider de piațã în domeniul serviciilor de medicinã dentarã din România. În cei 20 de ani de existențã, echipa s-a extins la un numãr de 320 de specialiști, dintre care 105 sunt medici. Aceștia au tratat de-a lungul timpului peste 80.000 de pacienți. DENT ESTET deține 10 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara și Sibiu, destinate tuturor categoriilor de vârstã, 3 divizii de excelențã unice în România (Implant Division, Esthetic Division și Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnicã dentarã digitalã Aspen și 3 studiouri foto digitale specializate Future Smile Studio. Toate acestea reunesc un numãr de 60 de sãli de tratament echipate la standarde hi-tech, pe o suprafațã totalã de 3.600 de metri pãtrați, care includ și 3 sãli de chirurgie complet utilate. DENT ESTET oferã o experiențã integratã prin cele trei centre de imagisticã și radiologie complet digitalizate, care includ aparate de tomografie computerizatã (CBCT). Recunoscut pentru contribuția la dezvoltarea domeniului stomatologic privat din țara noastrã, grupul de clinici DENT ESTET a inaugurat anul trecut prima clinicã dentarã complet digitalizatã din România și cel mai mare centru Planmeca Digital Academy.

Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numãrã DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela cãreia se desfãșoarã cursurile primei școli de manageri dedicați clinicilor de medicinã dentarã.

Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, cel mai mare operator privat de servicii medicale din țara noastrã.