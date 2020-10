Vrajitoarele au trimis o judecatoare de la Tribunalul Bucuresti aproape de puscarie. Magistratul a fost condamnat in instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru ca a luat mita de la un clan interlop. Din motivarea instantei reiese ca fosta judecatoare a fost turnata la DNA chiar de catre o asa zisa clarvazatoare cu care se imprietenise.

