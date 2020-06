B1 TV difuzează, în exclusivitate, documentarul “Dependența digitală”, vineri, 5 iunie, de la ora 22.00 și duminică, 7 iunie, de la ora 16.00.

‘Dependența digitală’ prezintă în amănunt una dintre cele mai mari probleme ale societății actuale, interacțiunea individului cu tehnologia, dependența pe care o provoacă lumea digitală, dar și urmările nefaste și îngrijorătoare cauzate de această dependență de tehnologie.

Documentarul prezentat de B1 TV pune în prim plan două cazuri. Primul este cel al unui adolescent dependent de jocuri video, care petrece zi de zi cel puțin 12 ore în fața calculatorului sau a consolei de jocuri, și care intră în conflict cu propria familie.

Al doilea caz este cel al unei tinere mame dependentă de rețelele sociale (Facebook, Instagram, Snapchat), care se izolează de toți apropiații și își distruge propria viață. Dependența digitală poate căpăta mai multe forme și reprezintă un pericol atât pentru copii și adolescenți, cât și pentru adulți.

Experții susțin că această dependență de tehnologie și de mediul virtual este la fel de gravă precum sunt alte tipuri de dependență, de droguri, de alcool sau de zahăr, și nu trebuie neglijată. Dependența digitală poate duce la comportamente extreme precum violența, izolarea de familie sau de societate.

În statele dezvoltate au apărut în ultimii ani centre de ”detoxifiere digitală”, Statele Unite sau Coreea de Sud având sute de astfel de instituții.

