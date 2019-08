Deputat PSD: 'ȘI CRIMINALII AU DREPTUL SĂ FIE ELIBERAȚI CONDIȚIONAT!' - Guvernanții nu se grăbesc să abroge RECURSUL COMPENSATORIU (VIDEO)

Pedepsirea criminalilor, violatorilor si pedofililor, nu este o prioritate pentru PSD! O spune clar chiar un deputat social-democrat. Alexandru Bălănescu susţine că "şi criminalul are dreptul la eliberare condiţionată". Deşi au avut ocazia, aleşii Puterii nu s-au grăbit să corecteze legea recursului compensatoriu. Dimpotrivă, cer clemenţă pentru rău făcători, în plin război împotriva criminalităţii declarat, cu surle şi trâmbiţe, chiar de şefa PSD, Viorica Dăncilă.

“Cred cã nu bate nimeni, de urgențã, la ușã, sã hotãrâm astãzi și sã facem raport cu privire la aceastã situație!”

