Deputatul Alin Văcaru, despre anularea carantinei în instanță: M-am întâlnit cu fiul meu cu o zi înainte să fie testat pozitiv. În trecere, am bătut pumnul cu el și doamnele de la DSP au considerat că ăla este un contact (VIDEO)

Deputatul Pro România Alin Văcaru vine cu precizări după ce a obținut în instanță ridicarea măsurii carantinării în contextul în care fiul său a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Într-o intervenție telefonică în acdrul emisiunii ”Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, deputatul gorjean a precizat că el a avut un test negativ pentru COVID-19 și că de la începutul campaniei electorale a locuit separat de fiul său.

”De la începutul campaniei, eu locuiesc în alt apartament, sunt în același bloc, dar sunt separate. Iar începând cu data de 10 septembrie, m-am mutat și din acel bloc, să nu mai fiu aproape de el, pentru că copilul meu trebuia să meargă la un campionat de baschet, iar eu, care particip în fiecare zi în campanie și dau mâna cu sute de oameni pe zi, am considerat că aș fi un pericol pentru copil să iasă pozitiv la test care era obligatoriu ca să poată să participe la acel turneu de baschet de la Ploiești. Pe 10 septembrie, m-am mutat la o garsonieră pe care o deținem în Târgu Jiu”, a declarat Văcaru.

Văcaru: Ultima întâlnire cu fiul meu a fost pe 13, pe 14 el a ieșit pozitiv, iar eu, pe 15, am făcut testul și am ieșit negativ

Acesta a explicat și că ultima întâlnire pe care a avut-o cu copilul lui a fost cu o zi înainte ca acesta să fie diagnosticat cu COVID-19. Atunci Văcaru spune că „a bătut pumnul” cu fiul său, iar ”doamnele de la DSP au considerat că ăla este un contact”.

”Pe data de 13 am mers acolo unde locuiește și copilul meu să-mi iau cele necesare pentru încă o săptămână de muncă. El juca baschet în curte și, în trecere, am bătut pumnul cu el și doamnele de la DSP au considerat că ăla este un contact.

"Eu am fost deranjat și de faptul că colegii lui de la școală au fost izolați. Am înțeles că copiii trebuie izolați. Nu am înțeles de ce și părinții acelor copii trebuie izolați. Probabil că a dat bine ca presa să spună că un deputat a băgat nu știu câți oameni în carantină. Majoritatea dintre ei au câștigat în instanță, ca și mine și acum nu mai sunt în izolare", a mai spus Alin Văcaru.

Întrebat unde s-a contaminat fiul său, deputatul a răspuns: „Nu știu. Băiatul meu joacă baschet. Nu a avut niciun simptom, pur și simplu era un test de rutină care i se cerea ca să poată să participe la acest turneu final de la Ploiești. După ce la el a ieșit că a pozitiv, a doua zi am făcut testul și mi-a ieșit negativ. Ultima mea întâlnire cu el a fost pe 13, pe 14 el a ieșit pozitiv, iar eu, pe 15, am făcut testul și am ieșit negativ”.

Așadar, fiul deputatului Pro România, elev în clasa a opta la o școală din Târgu Jiu, a fost testat pozitiv chiar înainte să plece la un turneu de baschet. Diriginta și încă 22 de copii au intrat în carantină la domiciliu, ca urmare a rezultatului pozitiv.