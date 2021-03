Derapaj. Olivia Steer, mesaj jignitor la adresa lui Raed Arafat: „Se făcea că un pitic arab, cu înfățișare caraghioasă de clovn, a devenit comandant suprem, cerând lumii întregi supunere totală” (VIDEO)

Olivia Steer revine cu un nou mesaj controversat pe reţelele sociale. De data aceasta, fosta vedetă de televiziune s-a apucat de scris poveşti prin care îl atacă în mod indirect pe şeful Departamentului pentru Situații de Urgență. În postarea sa, Steer îl numeste pe Raed Arafat „pitic arab, cu înfățișare caraghioasă de clovn”.

”Basmul de dimineaţă”. Aşa îşi intituleaza Olivia Steer una dintre cele mai recente postări. Pentru a se diferenția de ceilalți experți de pe Facebook, extrem de supărată pe autorităţile statului, cunoscuta coronasceptică a ținut să-și exprime părerea despre situaţia din România într-un mod atipic.

„Povestea spune că românii, fără să o știe, trăiau într-un vis tare urît: se făcea că era monarhie absolută, condusă de un pitic arab, cu înfățișare caraghioasă de clovn. Cocoțat pe căluțul lui de lemn, cu burtica atingînd șaua smurdului ... ăăă... a murgului, imaginîndu-și că e buricul lumii, Înălțimea Sa Piticul devenise, prin magie roz, comandant militar suprem. Tot el, șeful întregii administrații, locale sau centrale, el singur făuritor de legi, după chipul și asemănarea sa (să scoată limba parlamentarilor cît era ziua de lungă era misiunea de onoare și plăcerea cea mai mare a Înălțimii Sale Pigmeul), cerînd lumii întregi supunere totală”.

Cu toate că nu a numit direct persoana pe care a transformat-o în protagonistul poveștii sale, internauţii au înţeles imediat aluziile Oliviei Steer. Ea l-a atacat indirect, în mai multe rânduri, pe Raed Arafat, şeful DSU.

