Deratizarea de la blocul din Timișoara de pe strada Miorița, nr. 8, care a culminat cu moartea a trei persoane și internarea a altor câteva zeci, nu a fost anunțată în prealabil, deși tradițional locatarii erau informații despre astfel de evenimente înainte ca ele să se întâmple, a spus, joi seară, în direct pe B1 TV, Bogdan Toma, unul dintre chiriașii din imobilul cu pricina.



„În primul și primul rând, ce vreau să vă spun, este clar că pur și simplu noi nici n-am știut de acea dezinsecție, nu am fost informați. S-au mai făcut dezinsecții în blocul respectiv, adică în blocul Miorița nr. 8 și Miorița nr. 4, dar toate acestea s-au anunțat. În momentul de față, această deratizare nu a fost anunțată. Doar ne-am trezit cu simptomele bebelușului de nouă zile, copilul decedat și mama care din păcate a decedat și dânsa”, a afirmat Toma, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Întrebat dacă autoritățile păstrează legătură cu locatarii blocului din str. Miorița 8, care au fost evacuați din casele lor pentru desfășurarea anchetei și a igienizării, Bogdan Toma a răspuns: „Sincer, nu știm absolut nimic, decât ce aflăm de la televizor, atâta tot. Nimeni nu vine din instituții să spună la lumea, care stăm acolo și așteptăm și pe zi, și până seara târziu. În momentul de față, am înțeles că nu mai e nicio problemă. Doar administratorul blocului respectiv, în care stăm în chirie, el trebuia să vină, să solicite o firmă de igienizare și abia după să intrăm în imobile. Din câte am înțeles de la persoanele care au fost lângă, s-a zis că administratorul este pe drum, că o să ajungă cam într-o oră și tot așa, și au trecut trei ore, și n-a mai venit”.



Referitor la administratorul blocului, care a cerut dezinsecția și care acum este de negăsit, Bogdan Toma a fost întrebat dacă a luat legătura cu locatarii: „Nu ne-a dat absolut nimic. Nu a venit să ne spună absolut nimic”.

