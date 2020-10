Deschiderea anului universitar 2020-2021 în instituțiile militare de învățământ superior: 7 studenți, diagnosticați cu Covid-19 / Desfășurarea cursurilor se va face în sistem hibrid (VIDEO)

Tradițional, anul academic începe la 1 octombrie, dar în acest an pandemic unii studenți vor învăța online. În ceea ce privește instituțiile de învățământ universitar ale Ministerului Apărării Naționale - Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Institutul Medico-Militar – acestea au început cursurile anului universitar 2020-2021 în condiții de respectare a tuturor măsurilor de siguranță sanitară impuse pentru prevenirea transmiterii virusului SARS-CoV-2. Desfășurarea cursurilor se va face în sistem hibrid, atât față în față, cât și online, în funcție de situația specifică din fiecare unitate de învățământ.

“Ministerul Apărării Naționale a luat măsuri pentru testarea studenților, aceștia sosind în unitățile de învățământ etapizat, în funcție de anii de studiu. De asemenea, echipe de epidemiologi din cadrul Direcției medicale au verificat implementarea măsurilor dispuse la nivelul tuturor instituțiilor militare de învățământ în scopul diminuării riscului de îmbolnăvire a studenților și membrilor corpului didactic și auxiliar”, anunță reprezentanții instituției.

Până la această oră, dintre cei peste 6200 de studenți și cursanți din instituțiile superioare de învățământ militar cinci sunt internați în spital, iar doi sunt izolați la domiciliu.

"Toate cazurile au fost depistate și confirmate înainte de începerea cursurilor", precizează MApN.

Studenții confirmați ca infectați cu SARS-CoV-2, precum și cei aflați în izolare sau carantină au acces la cursuri în format online.

În toate instituțiile militare de învățământ au fost luate măsuri speciale în scopul diminuării riscului de îmbolnăvire a studenților și membrilor corpului didactic și auxiliar. Au fost elaborate scenarii care se vor aplica în funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi de infrastructura și resursele umane ale fiecărei instituţii.

Activităţile practice-aplicative de pregătire militară şi educaţia fizică militară se derulează doar în spaţii deschise, iar instrucţia se va desfăşura pe platforme de instrucţie, cu respectarea distanţării fizice şi evitarea lucrului pe ateliere cu material de instrucţie comun.

