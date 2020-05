CORONAVIRUS | Ludovic Orban, despre deschiderea sezonului estival: ”Probabil, după 1 iunie” (VIDEO)

Premierul României Ludovic Orban a făcut declarații, sâmbătă, în Vama Albiţa din judeţul Vaslui, la întâmpinarea echipei de medici şi asistenţi medicali români care a participat la o misiune în Republica Moldova, despre redeschiderea sectorul turistic, închis pe fondul pandemiei de coronavirus, spunând că, probabil, va fi redeschis de la 1 iunie.

După trecerea stării de urgență la starea de alertă, de la 15 mai, măsurile impuse au fost relaxate, astfel că hotelurile au fost redeschise, singura restricţie fiind legată de neutilizarea spaţiilor comune de servire a mesei. Bucătăriile se pot deschide, însă masa va putea fi servită în sistem de room-service, în cameră.

Cu toate acestea, oamenii nu pot pot pleca în concediu, momentan. În acest context, Ludovic Orban a declarat că ”probabil, după data de 1 iunie, vom reglementa acest sector”.

”Intenţia noastră, sigur, este în măsura în care nu există o răspândire mai largă, un număr mai mare de cazuri de infectare, intenţia noastră este, în condiţii foarte bine reglementate, este să permitem sezonul turistic estival", a afirmat prim ministrul.

