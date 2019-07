Descinderi lângă casa CRIMINALULUI din Caracal. Vecin: 'Nu suntem în relații bune. Eu știam FAȚA LUI ADEVĂRATĂ. Este un OM VIOLENT' (VIDEO)

Polițiștii fac descinderi, miercuri, lângă casa lui Gheorghe Dincă. Oamenii legii au intrat în casele dinprejur și au verificat boxele și posurile acestora.

Unul dintre vecinii șui Dincă spune că știa "adevărata față a acestuia", afirmând că bărbatuld e 66 de ani este un om violent.

De asemenea, acesta a precizat că între ei nu existau relații bune și că este imposibil ca vreun cadavru să fi fost ascuns în curtea sa întrucât nu se vizita cu vecinul său sub niciun pretext.

"Vecinul nu intra la mine, iar eu nu intram la el. Nu suntem în relații bune și vă dați seama că se ferea de mine. Ați văzut care este adevărul, care este fața lui adevărată.

Normal că eu știam fața lui adevărată. Știam că este un om violent", a declarat vecinul lui Gheorghe Dincă.

