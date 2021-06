Descoperire macabră în Constanța: Profesoară și fiul ei, găsiți morți în casă (VIDEO)

Descoperire îngrozitoare în Constanța. O profesoară a fost găsită moartă în propria locuința, și tot acolo se afla și fiul acesteia, de 18 ani, care se spânzurase. Poliţiştii care se ocupă de anchetă iau în calcul orice pistă, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

