Desfășurare impresionată de forțe la Spitalul Matei Balș, în urma incendiului. Pompierii au ajuns după 8 minute de la apelul de urgență

A fost activat planul roșu de intervenție în Capitală, vineri dimineață, după incendiul de la Spitalul Matei Balș. Sute

Comandantul intervenției, Colonelul Schiopu a făcut primele declarații după tragedie.

"Primul apel a intrat in dispecerat la 5:05, primul echipaj a ajuns ajuns la fața locului la 5:13, după 8 minute. A constat că ardea cu flacaără decshisă la parterul cădirii, pe o suprafață de cirrca 100-120mp, au fost afectate 4 saloane, ardere genetralizată, cu degajări mari de fum și cu posibilităție de reale de extinedere la etajul 1, pe fațadă. S-au constituit echipe de căutare salvare, concomitent cu echipele de localizare și lichidare a incendiului. Am resuit să lichidăm incendiul și să evacuăm personalul atât de la etajele superioare cat și de la parterul clădirii. În afară de cele patru persoane decedate, celelalte până la 102 au fost evacuate și transportate către echipajele de prim ajutor și ulterior către pavilioanele din spital...Am avut 24 de autospeciale de lucru cu apă și spumă, 4 autoscări de salvarea de la înălțime, patru descarcerări și 10 microbuze pentru transfer persoane", a declarat comandantul intervenției.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.