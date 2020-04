Ministrul Agriculturii, despre pagubele create de secetă: Trei milioane de hectare de grâu, compromise (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, în cadrul emisiunii ”Dosar de Politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că România se confruntă în acest an cu o secetă pedologică puternică și extremă cum n-a mai fost de foarte mulă vreme, aproape toate cele 2,9 hectare care au fost însămânțate în toamnă și care nu au beneficiat de irigații, respectiv grâu, secară, orz, orzoaică, rapiță, fiind calamitate într-o anumită proporție,

Ministru a spus că încă nu au fost făcute estimările pierderilor și, momentan, nu se poate avansa o sumă.

Cu toate acestea, Adrian Oros afirmă că au fost constituite rapid comitete pentru urgență care să monitorizeze și să evalueze cât mai repede dimensiunea pagubelor, astfel încât să nu se facă inechități la mometul despăgubirilor.

”Unii fermieri doresc acum constatarea pagubelor pentru că doresc să reînsămânțeze, alții au spus că doresc să facem constatările înainte de recoltă ca imaginea pagubelor să fie cea reală”, a precizat ministrul, care a adăugat că ”Unii agricultori speră ca în următoarele săptămâni, luni, să fie precipitații ca să crească ce vor ei să planteze, de exemplu floarea soarelui sau porumb”.

Acesta a menționat că, deocamdată, de la nivel european, pentru secetă, România nu va primi fonduri.

Potrivit ministrului, oamenii care sunt afectați de secetă trebuie să anunțe la primărie, ulterior o comisie formată dintr-o persoană de la nivel local, una de la Direcția Agricolă Județeană și una de la APIA se prezintă la fața locului și vor consemna exact dimensiunea pagubelor.

”După ce noi vom aduna toate datele, vom vedea care este dimensiunea pagubelor, care sunt sumele pe care ar trebui să le acordăm și pe o anumită formulă de calcul, cât mai simplistă, să putem să-i despăgubim pentru secetă”, a declarat Adrian Oros.

Ministrul Agriculturii a mai menționat că, în România, în ultimii 10 ani, nici-un fermier nu a fost despăgubit pentru secetă, însă anul acesta ”cu siguranță se va întâmpla”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.