Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu, a făcut, sâmbătă, apel la populație să nu pice în plasa celor care vând pe Internet "aşa zise" testări pentru depistarea noului coronavirus.

"Fac apel la cetăţeni să nu cumpere sau să nu accepte aşa-zise testări oferite prin internet de persoane fizice sau juridice neautorizate. Riscă să fie induşi în eroare de persoane rău intenţionate, care urmăresc să obţină profit financiar prin metode ilegale şi nimic mai mult", a spus Bogdan Despescu, în declaraţia de presă susţinută la sediul MAI.

