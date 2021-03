Detalii neștiute din viața lui Raed Arafat: De ce nu este căsătorit șeful DSU

Raed Arafat este cunoscut de toată lumea prin prisma profesiei sale, însă multe persoane au întrebări legate de viața personală a șefului DSU.

Detalii neștiute din viața lui Raed Arafat

Raed Arafat este originar din Palestina, acolo unde familia sa a avut o fabrică de săpun.

Acesta a emigrat în România în anuș 1981, la vârsta de 16 ani, pentru a studia medicina. În septembrie 1990 a început să pună bazele Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (SMURD) la Târgu Mureş, devenit mai târziu serviciul medical naţional de intervenţie rapidă.

În prezent, Raed Arafat e şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului de Interne. Are rang de secretat de stat.

Într-un interviu televizat, Raed Arafat a răspuns şi celor mai neaşteptate întrebări, a spus de ce nu e căsătorit, scrie Okmagazine.ro.

„Sunt o mie de răspunsuri care se pot da, dar uite aşa, simplu: pentru că era imposibil să combin lucrul pe care eu l-am făcut ani de zile cu o viaţă personală care să fie dedicată unei familii. Nu poţi să ai familie şi să ai în acelaşi timp o muncă în care eşti implicat 24 din 24, la maxim. Asta e părerea mea, plus că nu s-a întâmplat. La noi în familie, tatăl meu a fost însurat la 47-48 de ani. Suntem doi fraţi şi o soră. Fratele a fost subinginer, iar sora este medic. Eu am mers după pasiune, după muncă şi după dedicare totală la această activitate. Un concediu adevărat am avut ultima dată în 2004”, a afirmat el.

Cu toate acestea, Arafat nu regretă și își practică meseria cu pasiune.

„Nu regret şi fiecare chestie are un aspect pe care trebuie să-l înţelegi: pentru a face asta, trebuie să renunţi la asta, pentru a face un lucru, trebuie să scazi un alt lucru. Asta înseamnă să duci o pasiune până la capăt şi să o duci continuu, cu acelaşi nivel de pasiune, să nu o scazi”, a menționat șeful DSU.Modelul noii declarații pe propria răspundere. Interdicţia de circulaţie după ora 22:00, valabilă de duminică (DOCUMENT)

Ce salariu încasează lunar Raed Arafat de la statul român

De la Ministerul Afacerilor Interne, acesta are două venituri anuale, unul de 116.808 lei şi altul de 13.316 lei, ca normă de hrană şi echipamente. De la Universitatea din Bucureşti Arafat primeşte un venit anual de 3.739 lei, iar de la Universitatea din Cluj Napoca primeşte un venit anual de 1.826 lei. În total, veniturile anuale ale lui Raed Arafat au fost de 146.116 lei, adică de 12.176 lei pe lună (aproximativ 2.500 de euro), conform sursei citate.

Potrivit declarației sale de avere, publicată în vara anului trecut, Raed Arafat deţine un apartament de 80 de metri pătraţi, în judeţul Ilfov, şi 35% din casa părintească ce se află în Palestina.