A fost prins deţinutul evadat de la Penitenciarul Focşani: Acesta a mai comis o infracţiune gravă în cele 30 de ore cât a fost căutat (VIDEO)

Deţinutul periculos evadat de la Penitenciarul Focşani a fost prins de polițiști după mai bine de 30 de ore de căutări! Individul fost găsit aseară într-un sat din Vrancea. Potrivit autorităţilor, bărbatul a fost prins de poliţişti, chiar în timp ce încerca să violeze o femeie. Aceasta s-a ales cu răni uşoare si a fost transportată la spital pentru mai multe investigaţii. Agresorul a fost ridicat de poliţişti şi dus la Penitenciarul din Focşani.

Sute de poliţişti, jandarmi, câini de urmă şi angajaţi ai penitenciarului Focşani au răscolit ieri fiecare metru de pământ pentru a-l găsi pe deţinutul evadat din Penitenciar. Autorităţile au instituit filtre pe şosele, au scotocit case părăsite, dar şi pădurile din împrejurimi. Au mers inclusiv în comuna Bogheşti, unde a avut ultima dată domiciliul însă nu au găsit nimic.

Bărbatul de 39 de ani fost găsit abia după 30 de ore. Potrivit poliţiei din Vrancea acesta a fost găsit aseară în jurul orei 22. Individul se afla în localitatea Mahriu, în comuna Poiana Cristei. Surse judiciare spun că acesta se afla în casa unei femei pe care ar fi încercat să o violeze. Femeia s-a ales cu câteva răni.

"Evadatul a fost prins la o stână pe raza satului Petreanu, într-o zonă împădurită, greu accesibilă! La ora 19.10 am fost sesizați prin 112 de către o femeie din localitatea Poiana Cristei, că ar fi fost agresata in locuința sa de către un bărbat necunoscut, care i-asustras suma de 180 lei", se arată într un comunicat al poliţiei.

Deținutul a fost preluat de polițiști, pentru a fi încarcerat din nou la Penitenciarul Focșani. Pentru evadare, el riscă acum încă 3 ani de închisoare.

Individul ani a fost condamnat în 2005 la 22 de ani de închisoare, după ce a violat şi a ucis o femeie de 74 de ani, cu probleme psihice. Cu toate acestea, era încadrat în regim deschis, iar de mai bine de jumătate de an lucra la construcţia unor hale.

Acesta a evadat vineri de la punctul de lucru Goleşti. Potrivit paznicului fermei, evadarea a avut loc după ora 13.00, când deținuții au luat masa. În timp ce ceilalți pușcăriași s-au întors la muncă, criminalul a spus că vrea să se ducă la baie și a fugit.

