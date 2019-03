Alertă la Penitenciarul Jilava: Un deţinut condamnat la 10 ani pentru tâlhărie a reuşit să evadeze (FOTO, VIDEO)

Autorităţile sunt în alertă după ce un deţinut de la Penitenciarul Jilava a reuşit să evadeze. Bărbatul, în vârstă de 29 de ani, era condamnat la 10 ani de închisoare pentru tâlhârie.

Acesta executa pedeapsa în regim semi-deschis şi a reuşit să evadeze după ce a escaladat gardul închisorii. Poliţiştii şi jandarmii din Ilfov au instituit filtre şi îl caută pe evadat.

"A părăsit penitenciarul, prin escaladarea gardurilor împrejmuitoare. În vederea capturării deţinutului, au fost dispuse măsuri specifice în astfel de situaţii, respectiv: blocarea căilor de acces- posibile direcţii de deplasare, alarmarea personalului unității, trimiterea de urgenţă a mai multor echipe de căutare formate din angajaţi ai Penitenciarului București Jilava, precum şi cooperarea cu Inspectoratul de Poliţie Ilfov, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Ilfov si Poliția de Frontieră, DGPMB.

Bărbatul are 1,69 metri, are mai multe tatuaje pe umeri iar în momentul în care a fugit purta geacă de culoare maron, blugi şi adidaşi.

Conducerea penitenciarului a demarat acum o anchetă pentru a determina cum s-a putut produce evenimentul.

