A fost prins deţinut periculos evadat de la Penitenciarul Jilava: Unde se ascundea bărbatul (VIDEO)

După 3 zile de căutări, deţinut evadat în noaptea de de miecuri spre joi de la Penitenciarul Jilava a fost prins de către forţele de ordine. Acesta a fost găsit într-un parc din oraşul Călăraşi.

Bărbatul, condamnat la 10 ani pentru tâlhărie, nu a opus rezistenţă când a fost găsit de către autorităţi. Acesta a fost dus la Penitenciarul Slobozia.

Acesta a reuşit să evadeze în ciuda faptului că au fost trase focuri de avertisment pentru a îl opri. Bărbatul a reușit să escaladeze un gard de beton şi încă trei de sârmă ghimpată. Mai mult, a scăpat şi de o patrulă de poliţie, dar şi de mai mulţi câini care l-au atacat și l-ar fi mușcat.

Bărbatul a fost dat în consemn la frontieră, iar o amplă operaţiune de căutare a avut loc la nivel naţional.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.