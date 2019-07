'DEZINSECȚIE în cel mai pur stil românesc'. Timișoreni 'GAZAȚI' cu susbstanțe de combatere a tânțarilor - 'Scapă cine poate' (VIDEO)

Imagini șocante surprinse la Timișoara. Angajații unei fireme de dezinsecție au gazat la propriu cetățenii.

Concret, aceștia răspândesc prafuri toxice pentru omorârea țânțarilor, dar nu țin cont de cetățenii care se plimbă prin Piața Libertății din oraș.

LACRIMI AMARE ÎN MUZICA POPULARĂ! BIATA IRINA LOGHIN! S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ ACCIDENTUL VASCULAR! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Imeginile au fost filmate de o timișoreacă și publicate pe Facebook.

“Dezinsectie in cel mai pur stil romanesc. Am ajuns acasa. Scapa cine poate!”

VESTE TRISTĂ! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! VA FI DOLIU NAȚIONAL! VEZI AICI ULTIMELE IMAGINI (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.