Noi date incredibile ies la iveală în cazul fostului preot Cristian Pomohaci, implicat într-un scandal de pedofilie în urma căruia a fost răspopit.

Jurnaliștii de la VICE au intrat în posesia Ordonanței Parchetului General date la sfârșitul anului trecut. Documentul de 43 de pagini, nefăcut public până acum, conține noi detalii, mărturii și indicii despre faptele de care a fost acuzat Cristian Pomohaci.

Cele 43 de pagini ale documentului conturează un portret al fostului preot diferit de imaginea de om al Domnului, clarvăzător, victimă a unor acuzații false, pe care încearcă să și-o reconstruiască după scandal.

La percheziția efectuată în mai 2018, oamenii legii au găsit dovezi clare ale pasiunii lui Pomohaci pentru tineri. Printre CD-uri de muzică populară și cărți de rugăciuni, anchetatorii au dat de mai multe agende personale ale fostului preot. Câteva notițe le atrag atenția. Pe o filă scrie “copii din a IX-a Coregrafie” și în dreptul fiecărui nume, o scurtă caracterizare: “Marian – care mi-a tras cu ochiul”, “Dan Ovidiu – insistentul cu cercel în ureche”, “Bogdan – cu cercei în urechi, frumos”.

În timpul percheziției, a fost ridicată și o tabletă a fostului preot. Printre link-urile accesate, au găsit și videouri cu conținut pornografic, cu denumiri de genul: “High school gay porn teen movies”, “Sheepish lad gets wild in boy on boy”, “Photograph caught spying on soccer team anal”. Scene de sex oral și anal în care protagoniștii nu sunt bărbați maturi, ci par minori.

Un an și jumătate, polițiști judiciari și procurori de la Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au audiat zeci de martori, au făcut percheziții și au strâns dovezi în dosarul penal în care fostul preot era suspectat de racolare a minorilor în scopuri sexuale și de act sexual cu un minor. Ce au găsit a rămas însă în arhiva instituției, pentru că dosarul a fost clasat în decembrie 2018, din cauza prescripției răspunderii penale.