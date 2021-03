Dezvăluiri cutremurătoare: Pacienții COVID din secția ATI a Spitalului Județean Sibiu sunt intubați, chiar și când nu e nevoie, legați, sedați pentru liniștea cadrelor medicale (VIDEO)

Pacienți COVID-19 rămași fără aer, sedați și legați de pat. Sunt dezvăluirile halucinante făcute de un medic din Sibiu. Acesta susține că oamenii sunt lăsati pur și simplu să moară asfixiați. Doctorul spune că nu există niciun bolnav care a fost intubat și a plecat în viață de pe secția ATI, informează B1 TV.

Medicul a povestit, sub anonimat, pentru Turnul Sfatului, cum toți pacienții care ajung la Terapie Intensivă, la Spitalul Jedețean Sibiu. Una din cele mai grave probleme semnalate de S. este legată de procedura de intubare. Spune că se ajunge mult prea ușor la această procedură, chiar și atunci când în realitate nu este nevoie. Se face asta pentru liniștea medicilor și asistentelor: un pacient intubat nu mai face gălăgie.

„Am fost acolo, am văzut și mă doare. Nu-mi poate spune nimeni că nu e așa și vor mai fi și alții care vor intra și nu vor mai ieși în viață. Acești oameni trebuie răzbunați. Aceste decese trebuie răzbunate prin aflarea adevărului. Măcar alții și alții să nu pățească la fel. De undeva trebuie să se înceapă” - așa își începe medicul mărturisirea.

