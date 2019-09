Dezvăluirile Sorinei Matei: 'Fostul număr 2' din MAI, afaceri cu Cosa Nostra (VIDEO)

Generalul de brigadă Nucu Gheorghe Marin, numărul doi în MAI în guvernul Mihai Tudose, relaţii de afaceri explozive cu italieni apropiaţi de celebra mafie Cosa Nostra. Jurnalista Sorina Matei publică într-o nouă anchetă pe blogul său o serie de documente publice ale ANAF, date oficiale ale Registrului Comerţului şi din Monitorul Oficial al României care arată negru pe alb cum se pot desfăşura afaceri cel puţin dubioase cu persoane sus puse din MAI, într-un sediu aflat la doar câţiva paşi de clădirea IGPR, informează B1 TV.

Datele publicate de Sorina Matei îl arată pe generalul de brigadă al DGPI, Nucu Gheorghe Marin, ajuns numărul doi în MAI, ca secretar de stat pe vremea lui Mihai Tudose, în relaţii de afaceri de-a lungul timpului cu o serie de italieni, printre care şi cu vestitul Sergio Pileri.

Este vorba de italianul care a fost predat acum cinci ani de autorităţile române Italiei. A fost condamnat pe 31 ianuarie 2019, de Tribunale din Roma, la cinci ani de închisoare pentru tentativă la spălare de bani în celebrul proces "Ecorec-Tresoro di Ciancimino".

Potrivit dezvăluirilor făcute de jurnalista Sorina Matei, Sergio Pileri a fost găsit vinovat alături de alţi asociaţi de-ai săi că a "reciclat" în România, prin afacerea Glina, o parte din marea avere a răposatului politician al organizaţiei mafiote "Cosa Nostra". Este vorba despre Don Vito Ciancimino, fostul primar al oraşului Palermo, primul politician italian condamnat pentru apartenenţă la Cosa Nostra.

Datele din Registrul Comerţului şi din Monitorul Oficial, găsite de Sorina Matei, arată că fostul numărul doi în Ministerul Afacerilor Interne, generalul Nucu Gheorghe Marin, a fost în trecut administrator şi la o altă firmă, tot a italienilor, care avea printre acţionari chiar şi SC Agenda 21 SA. Aceasta este una din societăţile importante investigate de procurorii italieni în privinţa spălării de bani în cazul Ciancimino-Cosa Nostra.

Majoritatea firmelor italianului Pileri care au fost implicate în spălarea de bani a Cosa Nostra în România au avut "cartierul general" într-o clădire situată vizavi de sediul central al IGPR, colţ cu Secţia 6 de Poliţie din Bucureşti. Una dintre ele, care funcţionează şi astăzi în acelaşi loc, "selectează şi plasează forţă de muncă" în străinătate.

Generalul DGPI, Nucu Gheorghe Marin, considerat "un greu" al MAI şi DGPI, a intrat în vizorul presei după ce a fost demis în urma tragediei din Caracal. Omul de afaceri Remus Rădoi a dezvăluit că s-a întâlnit cu acesta într-o "audienţă", care ar fi avut loc la începutul lunii iulie 2019. Ministerul Afacerilor Interne precizează însă oficial că n-a fost vorba de nicio "audienţă".

