DGASMB vrea să depună o plângere penală împotriva DSP București. Totul ar fi început odată cu focarul de coronavirus de la un cămin din Berceni (VIDEO)

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB)intenționează să facă o plângere penală împotriva Direcției de Sănătate Publică București (DSPB), în condițiile în care la un centru de îngrijire din Berceni a izbucnit un focar de coronavirus, fiind confirmați cu COVID-19 47 zeci de oameni. Instituția aflată în subordinea Primăriei Capitalei susține că DSPB nu a derulat testele pentru a afla numărul exact de cazuri, așa cum prevede procedura.



La centrul pentru îngrijire de persoane vârstnice din Berceni au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus 47 de beneficiari și 28 de angajați, iar reprezentanții DGASMB intenționează să facă o plângere penală pe numele DSPB pentru că, susțin ei, cei de la DSP nu au făcut testele pentru totalul de 479 de persoane din cămin – 246 de angajați și 233 de beneficiari.

După ce a așteptat timp de trei zile ca DSPB să efectueze testarea celor din centrul rezidențial din Berceni, pentru a urgenta procedura și pentru a suplini lipsa de reacție, DGASMB a efectuat testarea din resurse proprii.

Pe de altă parte, și DSP a avut o reacție, în sensul că a amendat conducerea căminului cu 20.000 de lei, pentru că în cămin nu ar fi fost aplicate toate măsurile care să prevină apariția și răspândirea de boli transmisibile.



Întrebată de Aneta Sângeorzan, în direct pe B1 TV, luni, ce reproșuri are pentru DSPB, Cosmina Simean, directorul general al DGASMB, a răspuns: „Lista de reproșuri este foarte lungă, de la faptul că nu am fost anunțați și nu s-a declanșat o anchetă epidemiologică de la primul caz depistat cu noul coronavirus, caz care a fost depistat în Spitalul Bagdasar și care a fost comunicat DSP, omițându-se însă să se facă o anchetă epidemiologică în centru. Întârzierea cu care au răspuns solicitării noastre pentru a testa personalul și beneficiarii, așa cum prevede metodologia INSP. Însă dincolo de toate aceste reproșuri cred că este mai important ca, în aceste momente, să ne concentrăm pe starea de sănătate atât a beneficiarilor, cât și a angajaților noștri, care din fericire este stabiliă. Sunt asimptomatici și așteaptă cu nerăbdare să aibă două teste pozitive pentru a se întoarce în cămin”.

„Este evident că noi am încercat să aplicăm legea și să facem ceea ce ne spune până la urmă Departamentul pentru Situații de Urgență. Este foarte important ca toți să respectăm aceleași reguli în această perioadă, mai ales că vorbim de categoria cea mai expusă riscului de infectare în toată lumea, nu numai în România. Când a fost foarte clar și DSP ne-a spus că nu vine să testeze, a fost un efort extraordinar al colegilor mei de a găsi o echipă de recoltori și laboratoare dispuse să ne accepte un număr atât de mare de teste, astfel încât în 24 de ore am putut testa și avea rezultatele pentru toată lumea”, a adăugat Simean.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.