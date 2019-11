Dialog aprins pe B1 TV, între Sorina Matei și Oana Gheorghiu: „Ați avut firme de PR cu jurnaliști?” / Realizatoarea a căutat în trecutul profesional al cofondatoarei de la Asociația „Dăruiește Viață” (VIDEO)

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, care va construi un spital oncologic pentru copii din donațiile a peste 260.000 de români, a intrat în direct pe B1 TV, în emisiunea Actualitatea Românească, și a fost protagonista unui schimb tensionat de replici cu moderatoarea Sorina Matei.



Totul a început de la momentul în care Sorina Matei a întrebat-o pe Oana Gheorghiu dacă a avut sau nu firme de publicitate, PR cu jurnaliști, în încercarea de a scoate în lumină câteva informații din trecutul profesional al cofondatoarei de la „Dăruiește Viață”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Am văzut postarea dvs, mi-a fost arătată. Am avut o idee antreprenorială în 2013 să facem o firmă și să învățăm oamenii să implementeze proiecte. A fost o idee care, cumva nu s-a concretizat. Ați văzut chiar din documentele pe care le-ați postat, reiese foarte clar că acea firmă nu a avut activitate niciodată, n-a funcționat niciodată”, a explicat Oana Gheorghiu Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” a evitat să confirme dacă firma era de PR sau nu, deși așa arătau datele declarate la Ministerul Finanțelor, dar a recunoscut că asociata ei era Paula Herlo.„Acolo am făcut cu un cetățean, nu cu un jurnalist. Paula Herlo este un cetățean. Am avut o idee pe care am abandonat-o. Nu ne-am ocupat de ea”, a subliniat ea.Mai apoi, Oana Gheorghiu a explicat că a făcut o asociație.„Am făcut o asociație, care poartă același nume, la scurt timp după ce ne-am dat seama că noi nu ne dorim să facem proiecte cu profit. Am făcut o asociație în care colega noastră Bianca Voinescu realizează proiecte de educație pentru copii. Merge în sate, duce cărți”, a spus aceasta.Ulterior a urmarit un dialog destul de aprins, în care jurnalista de investigație a încercat să afle mai multe detalii despre trecutul profesional al Oanei Gheorghiu.SM: Ați mai fost implicată și în alte firme?OG: La ce vă referiți? Da, am mai fost.SM: În ce domeniu ați activat?OG: Eu am activat în domeniul transportului rutier.SM: Au avut succes firmele?OG: Dar nu au fost firmele mele, am fost la un moment dat în acele firme.SM: Au avut profit?Da, doamnă, dar nu înțeleg care este relevanța.Ușor iritat de nuanța discuției, Liviu Mihaiu a intervenit și el în dialog.„Care este relevanța? Nu poți să ai firme dacă lucrezi în sectorul civil militantist?”, a spus acesta, cu mențiunea că, după pauza publicitară, nu s-a mai regăsit printre invitații din platou.Discuția dintre Sorina Matei și Oana Gheorghiu a mers mai departe, cu jurnalista de investigație încercând să creioneze activitatea antreprenorială a cofondatoarei de la Asociația „Dăruiește Viață”.



OG: Trecutul meu nu cred că este relevant pentru faptul că eu construiesc un spital. Sper că nu este o vină să construiești un spital în România și trebuie să îmi faceți o anchetă despre trecutul meu. Am dreptul la o viață privată atâta vreme cât este alegerea mea să fie așa.



SM: Doamnă, v-ați făcut o asociație publică. ONG-urile susțin idei, lucruri.



OG: Am dreptul și eu la o viață a mea. Faptul că eu decid să-mi dedic timpul pentru copiii bolnavi de cancer...



SM: Firmele sunt publice nu țin de viața privată.



OG: Firma aceea este desființată de mai multă vreme, deci nu știu de ce discutăm cu ea.



SM: Știți de ce v-am întrebat, pentru că nu vă cunosc și voiam expertiza dvs în această poveste, cu spitalul.



OG: Am terminat ASE, sunt manager, am fost directorul unei companii. Am învățat să fac foarte multe lucruri.