Dialog halucinant între directorul unui spital de psihiatrie și o angajată: „Dacă îţi dau una în ochelari, îţi zboară faţa!” (VIDEO)

Limbaj halucinant al unui director de spital. Managerul Spitalului de Psihiatrie din Dragoeşti, judeţul Vâlcea, a fost înregistrat cum înjură şi ameninţă o angajată a unităţii medicale. Doctorul cu pricina conduce spitalul de 16 ani. Nu este la prima abatere de acest fel, informează B1 TV în Matinalul orei 10.00, prezentat de Ștefan Pășcuță.

Edward Stanca, director Spitalul de Psihiatrie din Drăgoeşti: „Marş acasă, scroafa dracului ce eşti! Vrei să-ţi dau două după cap? Dacă îţi dau una în ochelari, îţi zboară faţa! Handicapato! Bagă-ţi minţile în cap, că te joc în picioare! Bagă-ţi minţile în cap, că te joc efectiv în picioare!”

Angajată a Spitalului de Psihiatrie din Drăgoeşti: „Să-mi spuneţi de ce mă jucaţi în picioare?”

Director: „De ce te joc?”

Angajată: „Să nu daţi în mine!”

Director: „Marş, jigodia dracu'! Dau în tine... Şi pe Mustaţă ţi-l… Vă toc pe amândoi şi pe fii-ta o dau la albanezi!”

Angajată: „Vai de capul meu...!".

