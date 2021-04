Diana Șoșoacă, eliminată din nou de pe Social Media. Senatoarea, pedepsită din cauză că instigă la violenţă

Diana Șoșoacă, senatoarea care s-a autoproclamat liderul protestatarilor anti-restricţii, a primit o nouă lovitură de la giganţii din hi-tech. Femeia a fost restricţionată iar pe Facebook.

Fără anunţurile lui Şoşoacă, românii nu se adună

Contul lui Şoşoacă a fost blocat tocmai în ziua în care anunța un nou protest împotriva autorităților. Surprinzător sau nu, prezența s-a redus semnificativ de când controversata senatoare a rămas fără Facebook. Sâmbătă după-amiază, doar 200 de oameni se adunaseră, pentru proteste, la Universitate.

"Din nou supusă restricțiilor. Răscoala de la 1907 încalcă standardele comunității Facebook! 3 grupuri restricționate! Marș", a scris Diana Șoșoacă. Nu este, însă, prima oară când se confruntă cu o situație de acest gen.

Şoşoacă a ameninţat Facebook cu un proces

În urmă cu o lună şi jumătate, Diana Şoşoacă susținea că Facebook nu are dreptul să blocheze conturile politicienilor și amenința gigantul social media cu judecata. Până la urmă, a folosit contul soțului și a creat alte două-trei conturi pentru a putea ține legătura cu fanii săi. Senatoarea ajunsese să se compare cu Donald Trump.

"Doar eu și Trump mai suntem blocați pentru atitudinile noastre. În schimb, în noi se dă într-un hal fără de hal. Mi s-a spus că am fost blocată pentru că i-am spus unei doamne că are o față de doamnă de râd și curcile pe care le crește.Având în vedere că dânsa mă înjurase inimaginabil, și eu am reclamat-o.A MURIT fondatorul PSD! Era infectat cu COVID-19!

O să dau în judecată Facebook-ul. Știu că UE a condamnat cenzurarea de către aceste site-uri de socializare ale politicienilor, nu ai voie să faci acest lucru.

Eu nu mă opresc, dacă cineva crede că mă va opri, nu, așa mai mult mă ambiționează. Să aibă mare grijă cu mine!", a declarat Diana Şoşoacă.