Diana Șoșoacă, în război cu primarul Piedone. Acuzații grave în contextul protestelor anti-restricții: „A făcut aranjamente pentru a scăpa de dosarele penale. Printre ele, Colectiv"

Diana Șoșoacă se află în centrul unui nou scandal uriaș. Senatoarea l-a acuzat pe Cristian Popescu Piedone, primarul din Sectorul 5, de faptul că a dat ordin pentru împiedicarea protestatarilor să ajungă la manifestațiile anti-restricții.

„Cei din Sectorul 5 și-au luat foarte mari amenzi. Rușine, dle primar Piedone. Dumneata ești ales al Sectorului 5 de acești oameni pe care îi amendezi. A blocat toate ieșirile din Sectorul 5 cu Poliția Locală și a interzis mașinilor să meargă spre protest.

Oamenii care au fost surprinși pe stradă au fost amendați că, vezi Doamne, nu purtau mască sau nu aveau declarație, deși acești oameni aveau declarație, polițiștii le-au spus că au primit ordin să îi amendeze pe toți”, acuză Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, acuzații grave la adresa primarului Piedone: „Și-a luat angajamentul ca niciun locuitor din Sectorul 5 să nu mai părăsească sectorul când sunt demonstrații"

De asemenea, Diana Șoșoacă a mai precizat faptul că primarul a pus la cale un adevărat plan, pentru a scăpa de dosarele penale în acre este implicat.

„Este inacceptabil un astfel de comportament! Din câte am înțeles, dl. Piedone, chiar îl rog să ne spună de ce a dispus aceste ordine - pe surse am aflat că dânsul ar fi făcut un aranjament pentru că are două procese din care poate să iasă foarte șifonat, unul este Colectiv.

Ca să scape de aceste dosare și-a luat angajamentul ca niciun locuitor din Sectorul 5 să nu mai părăsească sectorul când sunt demonstrații. Nu ai voie să faci așa ceva. Este inadmsibil. dacă nu e adevărat, te rog, domnule Piedone, să dezminți. Dacă este adevărat, te vei mai trezi cu un dosar penal”, adaugă Șoșoacă.