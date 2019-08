Au apărut şi primele incidente în Piaţa Victoriei înainte de marele protestat aşteptat la un an de la incidentele violente de la mitingul diasporei din 10 august 2018.

Organizatorul protestului de sâmbătă din Piața Victoriei, Tommy Tomescu, a avut un schimb de replici cu protestatarul Cristian Dide, care a adus în Piață o platformă, deși nu anunțase anterior acest lucru.

Cristian Dide s-a urcat pe platforma respectivă și s-a legat cu lanţuri refuzând pentru moment să plece.

De asemenea, acesta a mai intrat într-un schimb dur de replici atât cu unul din jandarmi care îi cerea să scoată platforma din Piaţa Victoriei, dar şi cu Mălin Bot.

La primele ore ale dimineţii, pe lângă organizatori, au sosit şi clasicii protestatari care au devenit celebri pentru că se implică cu fiecare ocazie când apare un protest şi sunt primii care produc incidente.

