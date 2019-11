Isteria in jurul motoarelor diesel, care a acaparat Germania, a atins o noua dimensiune. Tribunalele care impun interdictii de circulatie in cazul masinilor cu motoare diesel mai vechi nu sunt de criticat.

In fond, de ani de zile exista niste limite privind gradul de poluare. Totusi, incepand din 2019, in metropole ca Frankfurt sau Koln nu vor mai putea circula zeci de mii de masini pe toata raza acestor orase, nu numai in centru, scrie ziare.com

Fara indoiala ecologistii sarbatoresc aparenta lor victorie asupra concernelor producatoare de vechicule si a lobbyistilor din industria automobilistica. In sfarsit, victorie! - jubileaza autoproclamatii "salvatori ai lumii". Pardon? Mai sunt in toate mintile?! Fiindca politica unei constiinte curate are si consecinte: milioane de germani trebuie sa mearga in continuare la munca - multi in marile orase ale tarii.

Argumentul prietenos ca din ce in ce mai multi prefera deplasarea cu bicicleta n-are nicio legatura cu realitatea. Zilnic fiecare navestist din Germania strabate in medie 17 kilometri pentru a ajunge la locul de munca. In conditiile unui transport feroviar la preturi piperate, cu trenuri supraaglomerate si nepunctuale, singura alternativa care le ramane este masina.

De aceea, interdictia de circulatie aplicata in cazul masinilor vechi nu reprezinta o victorie asupra concernelor producatoare de masini, ci o victorie a acestor concerne.

Numai in orasul Koln vor fi afectati de viitoarea masura legala aproximativ 110.000 de proprietari de autovehicule, carora li se adauga navetistii din localitatile limitrofe. Toti acesti soferi vor fi obligati sa-si cumpere alte masini. Asa arata o infrangere o omului de rand.

Sentintele judecatoresti, pronuntate intre timp aproape saptamanal, sunt - nici mai mult nici mai putin - o forma de expropriere brutala la care nici macar unii lideri comunisti n-au indraznit. Un lucru de care se bucura nu numai ecologistii, ci si Partidul Stangii (Die Linke) . De ce? Pai cine conduce masini mai vechi? Brokerii? Directorii de banci?

Nu. Proprietarii de autovechicule mai vechi sunt, de exemplu, menajerele care lucreaza dimineata pentru 12 euro/ora in nordul orasului Koln, iar dupa-amiaza se deplaseaza cam 15 kilometri in sudul urbei, tot la munca. Pentru aceste femei fiecare minut conteaza.

Timpul este la fel de important si pentru mamele singure care isi lasa copiii la gradinita sau la scoala si apoi trebuie sa ajunga repede la serviciu. Ar trebui sa-si cumpere ele masini electrice? Bineinteles! Dar deocamdata se roaga la Dumnezeu ca vechile lor autovehicule sa mai treaca macar o data inspectia tehnica. Caci de nu, e jale pentru ele.

In fiecare strigat de bucurie al taberei ecologiste exista si o cantitate de egoism pe masura: "Masinile diesel n-au ce cauta aici, fiindca aici, in acest oras, locuiesc eu! Eu!". Pentru moralistii politicii de mediu, problemele menajerelor sau ale micilor intreprinzatori nu conteaza. Sloganul lor, al ecologistilor: "Vreau sa traiesc in inima unei metropole, dar vreau si un aer curat".



Interdictiile masive privind circulatia masinilor vechi nu vor face decat sa exporte problema poluarii. Fiindca multe dintre aceste autoturisme vor fi "expulzate" in estul si sud-estul Europei, in Orientul Apropiat sau in Africa. Acolo lumea de bucura de "prostia nemtilor".



Dar oare Minskul, Belgradul sau Cairo nu tot pe planeta Pamant se afla? Pe planeta aceea pe care noi vrem s-o salvam - ca de exemplu zilele acestea, la summit-ul pentru clima de la Katowice?





Benzina fara plumb, catalizatoarele, placutele de frana fara azbest - toate acestea sunt de la sine intelese, inclusiv la Cairo, fara sa se interzica circulatia autovehiculelor in vreo anumita zona.



Masina mea inca mai merge bine. Si fiindca nu am de gand sa irosesc resurse, nici in viitor nu-mi voi schimba autoturismul la fiecare cinci ani. Caci intrebarea este: ce norme vor fi valabile peste un timp?



Pentru multi, solutia ar fi sa-ti cumperi o masina noua de fiecare data cand se inaspreste legea privind gradul de poluare maxim admis. Dar nu si pentru mine - cel care trebuie sa plateasca masina. Vanzatorul de autoturisme la mana a doua din Kiev se bucura de logica unora dintre guvernantii nostri. La fel o fac si concernele Volkswagen, BMW sau Daimler.