Doctorul Oana Cuzino recomandă o dietă care se bazează pe postitul intermitent și care te poate ajuta dacă ți-ai propus să scapi de kilogramele în plus.

Dieta 5:2 implica restrictionarea caloriilor in 2 zile ale saptamanii. Concret, in 5 zile ale saptamanii mananci normal, oferind organismului numarul de calorii de care are nevoie, iar in celelalte 2 zile ramase, mananci un sfert din caloriile de care corpul are nevoie – asta inseamna in jur de 500 de calorii pentru femei si 600 pentru barbati, potrivit doc.ro.

Reducerea caloriilor in cele 2 zile te va ajuta sa apreciezi mai mult libertatea pe care o ai in 5 zile ale saptamanii, determinandu-te astfel sa faci alegeri alimentare mult mai constiente si intelepte.

Este foarte important ca zilele de restrictionare calorica sa nu fie stabilite una dupa cealalta, ci despartite de cel putin 1 zi de alimentatie normala, fara restrictii. Zilele cu restrictie calorica nu trebuie sa fie aceleasi in fiecare saptamana, ci le poti modifica in functie de planurile pe care ti le faci – daca participi la un eveniment precum o nunta intr-o zi de sambata, nu iti vei programa ziua cu 500 de calorii in acea zi, ci mai degraba o vei stabili inainte sau dupa.

Multi dintre cei care urmeaza o asemenea dieta sustin ca este mult mai usor de tinut decat alte cure de slabire, datorita libertatii pe care o ai in 5 zile ale saptamanii.

Dieta 5:2 tinuta timp de 3 luni poate avea urmatoarele efecte:

- Eliminarea a cel putin 5 kilograme;

- Reducerea nivelului de colesterol cu pana la 20%;

- Reducerea procesului inflamator din organism;

- Reducerea nevoii de a manca nesanatos;

- Reducerea rezistentei la insulina.

Teoretic, poti manca orice. Practic, ar trebui sa alegi alimentele cu o densitate calorica mai mica, astfel incat sa poti manca mai mult cantitativ si de mai multe ori pe zi, pentru a mentine senzatia de satietate. Poti imparti caloriile astfel incat sa ai doua sau trei mese pe zi.

Iata cateva exemple de alimente pe care le poti consuma cand trebuie sa te incadrezi in 500-600 de calorii pe zi:

- Legume – crude, fierte sau gatite la abur;

- Supe;

- Portii mici de carne – fiarta, la cuptor sau pe gratar;

- Iaurt natural;

- Ou fiert;

- Cafea neagra (neindulcita);

- Ceai (neindulcit).

Cantareste-ti alimentele si calculeaza caloriile, astfel incat sa te incadrezi in numarul de calorii permise.

Mai ales in primele zile de dieta, e posibil sa te simti coplesit de foame. Este perfect normal, avand in vedere ca limitezi numarul caloric atat de mult. Bea multa apa pentru a combate foamea. Pe masura ce vei tine mai mult timp dieta, senzatia de foame se va estompa.

Daca nu te simti bine, ai ameteli sau alte simptome neplacute, opreste cura de slabire si ia legatura cu medicul tau.

Exista si situatii in care aceasta dieta este contraindicata:

- Persoanele care sufera de tulburari alimentare precum bulimia sau anorexia nu ar trebui sa tina o asemenea dieta.

- Femeile insarcinate sau cele care alapteaza nu trebuie sa tina aceasta dieta.

- Copiii, adolescentii si pacientii cu diabet de tip 1 nu au voie sa urmeze o asemenea dieta.

- Persoanele care sufera de malnutritie sau carente alimentare nu ar trebui sa tina o asemenea dieta.

- Femeile care au probleme de fertilitate nu ar trebui sa urmeze o asemenea dieta.

Daca nu te afli in aceste categorii, poti tine dieta 5:2, atat timp cat esti atent la reactiile pe care le are corpul tau. Este foarte important, de asemenea, ca in cele 5 zile in care ai voie sa consumi un numar normal de calorii, sa nu faci excese alimentare.

Aceasta dieta poate fi tinuta pe termen lung, intrucat nu este una extrem de drastica si nu creste riscul de deficit nutritional.

Daca te simti slabit in cele 2 zile de postit, nu practica sport sau alte activitati care necesita efort fizic sustinut in acele zile. Pe de alta parte, daca alegi sa faci sport, nu manca mai mult pe motiv ca arzi mai multe calorii – limita admisa ramane tot de 500, respectiv 600 de calorii.