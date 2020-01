Încă o plecare de la Digi 24. Jurnalista Dana Gonț, realizatoarea emisiunii Bonton, a anunțat că a demisionat.

„Colaborarea mea cu Digi 24 se încheie astăzi. Ieri a fost ultima zi în redacție. E o decizie grea, dar la care m-am gândit de mai mult timp”, a spus Dana Gonț pentru paginademedia.ro.

A MURIT! CARMEN HARRA A AVUT DREPTATE! ''ŞTIAM CĂ NU VA DEPĂŞI VÂRSTA DE 60 DE ANI''

Jurnalista spune că motivul plecării este legat de 'sprijinirea' de către directorii postului tv.

ADIO, TEO TRANDAFIR! FANII SUNT DEVASTAȚI! BURSUCU' A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

„Nu plec aruncând cu pietre în spate, dar în ultima vreme nu m-am mai simțit sprijinită. Cred că mi-am atins toate obiectivele pe care mi le-am propus, dar țin la meserie și la felul în care arată lucrurile.

Totuși, sunt recunoscătoare pentru că plec dintr-un loc care nouă ani a susținut acest produs, unul nu foarte comercial”, a mai declarat aceasta pentru sursa citată.

HOPA! EA E BOMBA-SEXY CARE L-A ÎNNEBUNIT PE IUBITUL GINEI PISTOL! BLONDINA ARATĂ FENOMENAL! (GALERIE FOTO)

Dana Gonț nu a spus dacă a semnat deja cu altă televiziune sau va rămâne în mediul online, ținând cont că moderează site-ul danagont.ro

"Am venit în echipa Digi24 ca să schimb lumea și să fac televiziune la un alt nivel. Pentru asta am creat Bonton, o emisiune care a adus bunul-simț, cultura și spiritul civic în prim plan. Bonton a schimbat vieți, a inspirat mii de oameni și, mai ales, m-a schimbat pe mine. Am devenit un jurnalist de televiziune în toată puterea cuvântului și un om care nu doar visează, ci știe că poate schimba lumea. Bonton este, de fapt, drumul meu de șlefuire prin viață, așa că el va continua indiferent dacă se va numi așa sau altfel, indiferent dacă la televizor sau online. Mulțumesc tuturor celor care, din fața televizorului sau din redacția Digi24, au făcut parte din această poveste frumoasă. Mulțumesc o dată în plus celor care vor rămâne alături de mine", a completat Dana ]ntr-o postare pe Facebook.