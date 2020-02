DIGI | RCS & RDS: CLIENȚII sunt UIMIȚI! Serviciu UNIC în ROMÂNIA de care PUȚINĂ LUME ȘTIE! VEȘTI EXCELENTE pentru TOȚI ABONAȚII

Servciu unic în România pentru clienții RCS & RDS, de care nu multă lume știe.

DIGI | RCS & RDS are foarte multe servicii pentru clientii din Romania, insa nu toate dintre ele sunt prezentate chiar atat de clar pentru a fi vazute de catre toata lumea, astfel ca multi nu stiu ce anume pot face prin ele. Unul dintre aceste servicii oferite de catre cei de la DIGI | RCS & RDS este posibilitatea de a plati pentru parcare prin SMS in multe orase din tara, serviciul fiind oferit de catre operator in parteneriat cu autoritatile locale, si companiile care proceseaza platile.

DIGI | RCS & RDS ofera in momentul de fata posibilitatea de a plati pentru parcare in nu mai putin de 25 de orase din Romania, printre ele numarandu-se Bucuresti, Brasov, Cluj, Arad, Timisoara, Oradea, sau Pitesti. Cei de la DIGI | RCS & RDS listeaza zonele in care poate fi cumparata parcare prin ei cu simpla trimitere a unui SMS catre un numar scurt, dar si cat costa totul.

DIGI | RCS & RDS le permite clientilor romani sa achite parcarea pentru una, doua ore, sau mai mult, dar totul depinde de oras si de regulile stabilite de catre autoritatile locale pentru parcare. DIGI | RCS & RDS intermediaza practic relatia dintre soferi si autoritatile care se ocupa de administrarea parcarilor din diverse orase, insa multumita operatorului puteti sa va platiti rapid parcarea fara a mai cauta informatii in locatie cu privire la tarife si orare.

DIGI | RCS & RDS este, daca nu ma insel, singurul operator de telecomunicatii care ofera un asemenea serviciu pentru clientii sai, desi soferii pot plati parcarea prin SMS de la orice operator. In ciuda acestui lucru, ceilalti operatori nu au informatii detaliate despre parcarile din diverse orase din Romania, impreuna cu informatii despre tarife, numerele de SMS locale si formatul de trimitere a mesajelor, asa cum se intampla in cazul celor de la DIGI | RCS & RDS.

DIGI | RCS & RDS ar putea sa isi extinda informatiile privind parcarile din orasele din Romania pentru a acoperi un numar mai mare de localitati, dar totul depinde si de disponibilitatea autoritatilor de a colabora cu ei.