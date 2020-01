DIGI România: Ce PRIMEȘTI GRATUIT chiar ACUM, dacă ești CLIENT! Mulți ROMÂNI se vor bucura de acest BENEFICIU GRATIS

Vești bune pentru clienții DIGI România!

DIGI Romania a creat pentru multi dintre clientii din Romania o retea foarte vasta de servicii, iar unii dintre ei au parte de o gratuitate grozava despre care n-au stiut absolut nimic pana in momentul de fata, conform idevice.ro.

Este vorba despre serviciul DIGI Wi-Fi care iti permite sa folosesti vasta infrastructura de hotspot-uri Wi-Fi ale DIGI Romania, totul in mod gratuit, daca ai un abonament de internet fix, sau mobil, activ in momentul de fata la operator.

DIGI Romania are peste 350 de hotspot-uri Wi-Fi gratuite doar in Bucuresti, plus alte cateva sute in marile orase din Romania, reteaua sa fiind foarte vasta.

DIGI Romania spune ca le ofera clientilor cate doua conturi pentru serviciul DIGI Wi-Fi din Romania daca sunt abonati ai serviciilor de internet fix, sau mobil, aparent indiferent de serviciul pe care-l au. Toti cei interesati trebuie sa isi creeze contul de acces pentru

DIGI Wi-Fi din contul pe care îl au in website-ul DIGI Romania, iar acolo pot seta si parola pe care vor sa o foloseasca in momentul in care vor sa se conecteze la unul dintre hotspot-urile active in Romania.

Majoritatea hotspot-urilor DIGI Romania sunt amplasate in zone foarte circulate, inclusiv in statiile de metrou din Bucuresti, dar nu veti avea semnal si intre statii, astfel ca va fi nevoie sa va bazati pe conexiunea de internet a telefonului, in aceasta situatie.