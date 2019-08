DIICOT a reluat cercetările acasă la Gheorghe Dincă: Abia vineri procurorii au luat amprente de pe porţi și au decis să spargă gropile cimentate din curte (VIDEO)

După nouă zile de la dispariţia Alexandrei, anchetatorii dau şi ei impresia că se zbat să găsească vreun indiciu. Abia vineri au luat amprentele de pe porţile de la curtea lui Gheorghe Dincă şi tot acum au decis să spargă gropile cimentate din curte. Gropi care până acum nu le-au trezit în niciun fel interesul. Purtătorul de cuvânt al DIICOT a anunţat că ancheta din acest caz va fi una complexă, la care vor participa structurile centrale ale instituţiei din Bucureşti, informează B1 TV.

Procurorii DIICOT au reluat cercetările la casa din Caracal unde Gheorghe Dincă le-ar fi ucis pe cele două adolescente. Autorităţile îl vor duce, din nou pe acesta la faţa locului, iar testul poligraf de la sediul IGPR a fost amânat pentru o dată ulterioară.

”Am intervenit la domiciliul inculpatului, urmare a preluării dosarului de la DIICOT Serviciul Teritorial Craiova la Structura Centrală. Vom efectua o cercetare criminalistică complexă şi amănunţită, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Omoruri din Poliţia Capitalei, Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, Institutul Naţional de Criminalistică, precum şi cu Serviciul Criminalistic din Poliţia Capitalei”, a declarat purtătorul de cuvânt al DIICOT.

Purtătorul de cuvânt al DIICOT spune că ancheta va fi una complexă şi va fi realizată de echipe specializate.

”Când vorbesc de o acţiune complexă, de o cercetare complexă, mă refer la faptul că vor fi sectorizate toate zonele, vor fi cercetate cu echipe diferite. De asemenea, se va avea în vedere şi vor fi verificate şi gropile acelea cu beton şi ciment după ce în prealabil vom face o degajare a zonelor respective. Inculpatul şi-a mentinut declaraţiile. A mai oferit noi indicii care vor fi valorificate şi verificate în cadrul anchetei”, a mai spus Mihaela Porime.

Între timp oamenii s-au adunat, din nou, în faţa casei lui Gheorghe Dincă pentru a vedea ce se întâmplă. Ei sunt revoltaţi de felul în care au reacţionat autorităţile din Caracal după ce Alexandra a cerut ajutorul, sunând la 112.

Procurorii DIICOT au dat un adevărat spectacol în curtea lui Gheorghe Dincă. Au început să ia amprente, să inspecteze locul centimetru cu centimetru şi au decis, după nouă zile de investigaţii, să spargă şi gropile betonate din curte.

Din păcate, asta ar fi trebuit să se întâmple din prima zi de anchetă, însă procurorii par că abia acum s-au trezit. Însă tot ce fac ei acum reprezintă un indiciu că Gheorghe Dinică, iar nu le-a spus în noaptea de joi spre vineri, cât a fost audiat la DIICOT, unde a ascuns cadavrele fetelor, deşi potrivit avocatului său, a susţinut în continuare că el le-a ucis.

Asta după ce iniţial, procurorul-șef DIICOT Felix Bănilă, sub coordonarea directă a căruia se află instrumentarea cauzei, preciza că anchetatorii l-au întrebat pe Gheorghe Dincă ce a făcut cu cadavrele după ce le-a ucis, acesta devenind confuz și spunând că întâi că a aruncat corpul fetei de 15 ani în Olt, apoi și-a schimbat declarația, spunând că l-a aruncat de fapt în Dunăre.

Şi tot ca o dovadă despre cât de bine se mişcă anchetatorii, ei au găsit la casa lui Dincă trei telefoane mobile, însă nici până acum nu au stabilit de pe care dintre ele a făcut Alexandra apelurile la 112. Cu toate astea, DIICOT încearcă să ne convingă acum că avem de-a face cu specialişti în ale criminalisticii şi că se lucrează profesionist.

