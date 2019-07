Procurorul-şef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, s-a deplasat duminică la Caracal pentru a coordona ancheta privind crimele îngrozitoare care au avut loc în ultimele luni şi care îl au ca principal suspect pe Gheorghe Dincă.

Într-o declaraţie făcută presei, aceasta a subliniat că ancheta este una complexă care merge pe mai multe piste, dar a arătat că nu poate da informaţii înainte de ajungerea la concluzii certe din respect pentru familiile victimelor.

"S-au făcut pași, însă informațiile care apar în cadrul anchetei fac foarte mult rău rudelor și oamenilor care sunt foarte apropiați de cele două victime. Haideți să încercăm să transmitem toate datele, dar să fim și oamenii în același timp”, a subliniat Georgiana Hossu.

Aceasta a subliniat că locaţie care este verificată este una foarte mare "care trebuie luată la milimetru”.

Întrebată de jurnalişti despre un posibil caz de crimă organizată, aceasta a respins pentru moment posibilitatea, dar a subliniat că anchetatorii iau în calcul toate pistele pentru a duce ancheta la capăt.

"Lăsați-ne să găsim probele, să le valorificăm, să schimbăm încadrarea juridică și să comunicăm. (...) Haideți să nu înlăturăm nicio cale pe care am putea merge și nicio posibilitate de a ancheta și poate reușim pe parcurs să ne dăm seama. Dar împreună. Nu vrem să ascundem ceva. Singura grijă e să nu tulburăm lucrurile foarte mult și să nu spunem lucruri care să nu se adeverească ulterior.”, a cerut Hossu jurnaliştilor.

