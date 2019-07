Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a ţinut marţi o conferinţă de presă privind stadiul anchetei privind crimele în serie de la Caracal. Acesta a fost rapid chestionat de către jurnalişti privind faptul că anchetatorii nu au cercetat şi gropile aflate în curtea lui Gheorghe Dincă, unele fiind chiar cimentate.

Acesta a subliniat că oricum nu pot fi găsite persoane în viaţă în aceste gropi, iar cercetarea fără participarea suspectului nu se poate face.

Întrebat dacă așteaptă procedural să îl scoată de la Jilava pe suspect ca să vadă dacă în acele gropi mai sunt sau nu oameni, Felix Bănilă a avut un răspuns ciudat.

"Eu nu le-aș spune oameni, și înțelegeți ce vreau să spun cu asta. Așa cum arată gropile la care vă referiți dumneavoastră, acele gropi sunt, după opinia celor care au cercetat la fața locului, sunt făcute anterior fie chiar și datei de 14 aprilie", a afirmat Felix Bănilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.