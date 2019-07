CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL / DIICOT extinde ancheta cu privire la neglijență în serviciu referitor la apelurile Alexandrei la 112

DIICOT a anunțat că a extins ancheta în cazul crimelor de la Caracal și cu privire la neglijența în serviciu referitoare la preluarea si gestionarea apelurilor 112.

”Începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de neglijență în serviciu, prev. de art. 298 C.p. cu privire la apelurile telefonice inițiate de victima M.A.M. către Serviciul Unic de Urgență 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice în astfel de situații”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al DIICOT:

Urmare a ordonanței de declinare din data de 27.07.2019, ora 01:30 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt către D.I.I.C.O.T. – dosar nr. 297/P/2019 și a reunirii dosarului nr. 290/D/P/2019 la dosarul nr. 203/D/P/2019 (P.T. Olt – dosar nr. 297/P/2019), s-au efectuat următoarele activități:

- 27.07.2019, ora 07:20 – ordonanță de continuarea a urmăririi penale;

- 27.07.2019, ora 08:45 – reținerea suspectului DINCĂ GHEORGHE; 27.07.2019 – declarație suspect;

- 27.07.2019, ora 08:50 – aducerea la cunoștință că fost reținut și a drepturilor procesuale prev. de art. 83 C.p.p.;

- 27.07.2019, ora 09:15 – punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru infracțiunile de trafic de minori și viol;

- 27.07.2019, ora 09:20 – aducerea la cunoștință a punerii în mișcare a acțiunii penale; extinderea urmăririi penale pentru infracțiunile de trafic de minori și viol; continuarea urmăririi penale;

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

- 27.07.2019 – ridicare obiecte de vestimentație și încălțăminte (ordonanță);

- 27.07.2019 – ordonanță de delegare;

- 27.07.2019 – referat cu propunere de arestare preventivă față de inculpatul DINCĂ GHEORGHE, cercetat sub aspectul săvârșirii în concurs a infracțiunilor de trafic de minori și viol, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. și art. 218 alin. 1 și 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 38 alin. 1și 2 C.p.

- 28.07.2019 – constatare la fața locului, la domiciliul inculpatului DINCĂ GHEORGHE;

- 28.07.2019 – extinderea acțiunii penale sub aspectul săvârșirii și a infracțiunii de omor calificat în sarcina inculpatului DINCĂ GHEORGHE;

- 29.07.2019 – conducere în teren a inculpatului, audiere martori, dispunerea unei expertize ce urmează a fi efectuată de către INC asupra probelor ridicate cu ocazia cercetării la fața locului;

- 30.07.2019 – începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de neglijență în serviciu, prev. de art. 298 C.p. cu privire la apelurile telefonice inițiate de victima M.A.M. către Serviciul Unic de Urgență 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice în astfel de situații.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Facem mențiunea că în perioada 2004 - 2019, pe rolul DIICOT – ST Craiova și DIICOT – BT Olt nu a fost înregistrată nicio cauză privind activități infracționale desfășurate de inculpatul DINCĂ GHEORGHE.

De asemenea, subliniem faptul că DIICOT a fost sesizată cu privire la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art.210 C.p. alin.1 lit. a C.p., abia în data de 05.06.2019, la mai mult de o lună de la săvârșirea faptei, deși plângerea penală formulată de către numitul I.S. fusese înregistrată la Postul de Poliție Dioști încă din data de 15.04.2019.

Menționam faptul că procedurile aplicabile în astfel de situații reclamă o acțiune promptă din partea autorităților judiciare, factorul timp fiind decisiv în astfel de cazuri.