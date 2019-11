Bărbat înarmat și cu 5 kg de cannabis asupra sa, prins în Capitală (VIDEO, FOTO)

Procurorii DIICOT Structura Centrală au reținut pentru 24 de ore un bărbat, sub acuzația de trafic de droguri de risc.

Inculpatul S.I.D., în vârstă de 39 de ani, a fost prins în flagrant în timp ce încerca să comercializeze aproximativ 5 kg de cannabis, contra sumei de 16.000 euro.

„În autoturismul inculpatului a fost descoperit un pistol tip revolver cu glonț letal, fără serie, deținut ilegal, cu 5 cartușe aferente, introduse în pistol, suma de 16.300 de euro și 595 de lei susceptibilă a proveni din traficul de droguri.

În cauză a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unui autoturism, în valoare de 50.000 de euro”, a transmis DIICOT, printr-un comunicat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.