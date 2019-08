Alexandru Cumpănașu: DIICOT-ul a preluat dosarul Alexandrei pentru că avea un dosar de lucru în zonă, cu reţele de prostituţie (VIDEO)

Motivul pentru care DIICOT-ul a preluat dosarul Alexandrei pentru că avea un dosar de lucru în zonă, cu reţele de prostituţie, a precizat Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, în cadrul unei emisiuni televizate la B1 TV, duminică.

În plus, el a şi continuat relatarea primelor zile ale dispariţiei Alexandrei Măceșanu:

"În seara de 23, la ora 21:00, m-a sunat fratele meu care lucrează la Timiş, la frontieră. (...) Şi care mi-a spus aşa:

- Frati-miu, a dispărut nepoata lu' Nelutu...fata lui...

Şi am zis:

- Cum a dispărut?

- A dispărut, n-o mai găseşte

- Păi ce se întâmplă?

Şi am avut un dialog cu el.

Fata a dispărut miercuri, tatăl s-a dus şi a depus plângere la poliţia din comună, miercuri la 20:30, a fost trimis acasă de către şeful de post, să revină a doua zi la 8:00 dimineaţa. La ora 8:10 (a doua zi - n.r.) s-au prezentat ei la poliţie, i-au trimis acasă din nou şi la ora 10:00 s-a prezentat Poliţia la ei acasă pentru a le lua declaraţii şi pentru a începe căutările.

La ora 21:00 aflu despre situaţie. Îl întreb pe fratele meu, poliţist:

- Zi-mi şi mie, ce s-a făcut în dosarul ăsta? Sau care e situaţia concretă?

El îmi spune:

- A sunat o fată la 112 despre care ei (Poliţia din Caracal - n.r.) n-au convigerea că este Alexandra. (...) Că e legată cu sârmă de picioare şi c-a fost violată. (...) Ei cred că este o pistă falsă...că ce criminal lasă telefonul lângă victimă.

DIICOT-ul avea un dosar de lucru în zonă, cu reţele de prostituţie. Şi la acel moment au putut să ceară Direcţiei de Operaţiuni Speciale să localizeze adresa de la 112 după ce au făcut confruntarea dintre tată şi Alexandra (vocea ei - n.r.). "

