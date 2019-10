Heroină de 1.500.000 de euro, confiscată într-un dosar de trafic de droguri. Cine sunt suspecții (VIDEO)

Procurorii DIICOT și polițiștii au ridicat 20 de kilograme de heroină, cu o valoare de piață de 1.500.000 de euro, în urma unor investigații într-un dosar de trafic de droguri.

Un cetățean român și trei din Republica Moldova sunt acuzați că au livrat droguri de mare risc în România, prin intermediul unei firme de transport persoane, pe ruta Istanbul – Chișinău, în vederea comercializării pe raza municipiului București și a județelor limitrofe.

În acest caz au avut loc operațiuni în București și în județele Constanța, Ialomița și Călărași.

În cauză au fost ridicate 20 de kilograme de heroină, valoarea de piață a drogurilor fiind de aproximativ 1.500.000 de euro.

De asemenea, au fost ridicate și indisponibilizate sumele de 19.990 de euro, 784 USD, 2.125 de lire turcești, 2.087 de lei moldovenești și 2.580 de lei.

