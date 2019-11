Dealeri din cluburile bucureștene, prinși când primeau droguri de 100.000 de euro (VIDEO)

Procurorii DIICOT și polițiștii au reușit să prindă doi indivizi dintr-o grupare ce aducea cocaină și ecstasy din Spania, drogurile fiind vândute în cluburile din București și Ilfov.

Cele două persoane au fost prinse în flagrant.

„Astfel, la data de 31 octombrie 2019, inculpații C. I.-V. și C. C. R. au fost prinși în flagrant după ce au ridicat de la o firmă de curierat un colet care conținea 4.601 comprimate de Ecstasy și 383 de grame de cocaină”, a transmis DIICOT, printr-un comunicat.

Potrivit Direcției, valoarea de piață a drogurilor e de circa 100.000 de euro.

