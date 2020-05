Din 1 iunie se deschid terasele în România. Regulile pe care trebuie să le respecte clienții

Trendul descendent cu privire la numărul de infectări cu COVID-19 continuă. Astfel, la nivel guvernamental se ia în calcul implementarea celui de-al doilea val de relaxare, care presupune redeschiderea treptată a teraselor și plajelor.

Săptămâna trecută, Ludovic Orban s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții HORECA. Premierul a discutat cu antreprenorii despre redeschiderea acestui sector în condiții de siguranță. În acest context, terasele s-ar putea redeschide peste doar câteva zile.

Regulile care trebuie să le respecte clienții la terase, în timpul pandemiei

Medicul Alexandru Rafila a dezvăluit ce reguli vor trebui să respecte patronii și clienții teraselor, începând din iunie. Accesul cetățenilor se va face cu o programare în prealabil și se vor lua în permanent măsuri de igienă, pentru împiedicarea răspândirii virusului.

„Nu este foarte complicat. Trebuie controlat numărul de oaspeți. Trebuie făcută o mică programare. Numărul de persoane trebuie să fie limitat la dimensiunea acelui spațiu care să țină cont de acei 4 mp necesari, cel puțin pentru o persoană. Acesta o să fie standardul minimal”, a declarat prof. Rafila, la Antena 3.

„Servirea trebuie să se facă prin reducerea contactului, iar mâncarea ar trebui să vină organizată, eventual acoperită cu un staniol. Nu sunt costuri suplimentare atât de mari (…) Mesele trebuie să asigure distanța de 2 metri între persoane. Nu vor mai fi mese de 6-8 persoane. Dacă sunt persoane din aceeași familie, este o situație. Dacă nu, trebuie limitat numărul de persoane”, a mai menționat președintele Societății Române de Microbiologie.

Nelu Tătaru: Numărul cazurilor de infectări, în declin

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a lăsat de înțeles că din luna iunie, România ar urma să treacă în etapa a doua de relaxare.

„Deocamdadă nu se pune problema (n.r. – instituirea de noi restricții). Noi gestionăm și evaluăm rezutatele fiecărei zile. Duminică am avut 213 cazuri noi, luni tot 213. În schimb, a scăzut numărul persoanelor internate la terapie intensivă, 177. Încă suntem în perioada în care evaluăm weekendul trecut, de la prima perioadă se relaxare, urmând ca de miercuri să evaluăm și să gestionăm zilele care au urmat.

Suntem într-o perioadă de relaxare, în care sunt respectate poate mai puțin unele reguli de distanțare sau purtarea măștii în anumite incinte, în mijloacele de transport în comun sau la locul de muncă și ne vom adapta după fiecare zi”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat punctual, despre redeschiderea teraselor și a restaurantelor de la 1 iunie, Nelu Tătaru a răspuns: „În condițiile în care vom avea un număr de cazuri în scădere, de la o zi la alta, ne gândim la o altă perioadă de relaxare, de exemplu, deschiderea teraselor de la 1 iunie. De la 15 iunie, ne gândim la deschiderea plajelor”, a declarat Tătaru.

Restaurantele ar urma să se redeschidă, cel mai probabil, după o constatare a evoluției pandemiei, în urma redeschiderii teraselor.

Ludovic Orban a dat asigurări antreprenorilor

Săptămâna trecută, antreprenorul Muhammad Murad a primit asigurări din partea lui Ludovic Orban, cu privire la redeschiderea sectorului HORECA.

„Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmând ca hotelurile toate să fie redeschise pe 15 iunie. Luăm toate măsurile necesare în așa fel încât pe 15 iunie să fie startul pentru litoral 2020. Noi am cerut mai devreme, am făcut o reevaluare și am hotărât pe 15 iunie.

Avem promisiune de la Ludovic Orban privind șomajul tehnic, ne reduce chiriile la plajă, primă de reangajare. Avem o redeschidere din partea premierului. A spus că e important să repornim economia”, a declarat Murad la Antena 3.

Guvernele din vestul Europei trec în etapa a doua de relaxare

Guvernul spaniol a declarat că sezonul turistic se va redeschide în luna iunie, însă asta nu va garanta încasări comparabile cu anul trecut, dacă luăm în calcul măsurile stricte de distanțare socială. Cel puțin pentru moment, numărul de clienți la terase rămâne limitat la 50%.

De asemenea, muzeele se vor redeschide pentru doar 30% din numărul obișnuit de vizitatori, iar hotelurile vor trebui să țină închise zonele comune – piscine, săli de sport, saloane. Se redeschid și micile magazine, însă numărul clienților va fi limitat la 30% din capacitatea de primire.

În weekendul care tocmai a trecut, mii de cetățeni au protestat împotriva măsurilor restrictive din Spania. Spaniolii au sunat claxoanele și au fluturat drapele naționale în mai multe orașe, inclusiv la Madrid.

Cetățenii spanioli au cerut demisia premierului spaniol Pedro Sanchez, în urma măsurilor de restricție dure, care au afectat puternic economia. În cea mai mare parte a țării, măsurile restrictive au început să fie ridicate treptat, de acum două săptămâni.