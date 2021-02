Din prima tranșă de doze de la AstraZeneca nu va fi păstrat rapelul. Valeriu Gheorghiță: Va fi asigurat din tranșele care urmează în martie. Distanța dintre administrarea dozelor e de opt săptămâni

Din cele 81.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca – prima tranșă care a sosit în România de la acest producător – nu va fi păstrată niciuna pentru rapel, urmând ca acesta să fie asigurat „din tranșele care urmează în luna martie”, a precizat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de imunizare, care a pus această decizie pe seama faptului că serul în cauză implică o distanță de opt săptămâni între administrarea celor două doze.

„Pentru AstraZeneca ne-am propus să nu păstrăm rapelul, având în vedere că distanţa dintre cele două doze este de opt săptămâni, or din acest punct de vedere avem toate motivele să nu păstrăm rapelul şi va fi asigurat din tranşele care urmează în luna martie", a afirmat medicul Gheorghiţă, duminică seară, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Vaccinul de la AstraZeneca, spune Valeriu Gheorghiță, este mai eficient dacă este administrat rapelul la o distanță de opt săptămâni de prima doză.

„Am avut inclusiv o sesiune, dacă vreţi, ştiinţifică cu reprezentanţii companiei AstraZeneca la nivel european, în care am analizat toate datele ştiinţifice şi am decis de comun acord să mergem pe recomandarea de a administra la opt săptămâni şi vă explic şi de ce, pentru că rata de eficacitate între opt săptămâni şi douăsprezece săptămâni nu creştea semnificativ, practic intervalul de confidenţă era aproape la fel, iar din acest punct de vedere ne-am dorit să păstrăm totuşi rapelul la opt săptămâni tocmai pentru a creşte probabilitatea ca persoana respectivă să vină, pe de-o parte, la rapel şi să reducem şansa şi riscul, în primul rând, ca persoana să se infecteze ca urmare a expunerii la acest virus între prima doză şi rapel. Deci, practic, ne dorim, pe de o parte, să păstrăm un echilibru între rata de eficacitate aşa cum este ea dovedită şi, într-adevar, la vaccinul de la AstraZeneca cu cât rapelul a fost administrat mai târziu faţă de prima doză, cu atât eficacitatea a fost mai mare, dar, repet, datele de eficacitate arată, într-adevăr, semnificativ mai mare eficacitatea faţă de patru săptămâni, comparativ cu opt săptămâni. Deci acesta a fost motivul pentru care noi am ales opt săptămâni şi am rămas pe grupa de vârstă de 18-55 de ani, pentru că marea majoritate a persoanelor voluntare înrolate în studii erau în această categorie de vârstă, unde datele de eficacitate erau cât se poate de relevante", a precizat medicul.

El susține că „nu sunt semnale” care să ateste că vaccinul este mai puțin eficient la persoane cu vârste mai mari de 55 de ani, însă sunt așteptate date aflate în curs de evaluare, iar Romnia se va ralia la recomandarea ce va fi făcută de Agenția Europeană a Medicamentului.