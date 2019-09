Gheorghe Dincă a fost dus miercuri dimineaţă în faţa judecătorilor de la Tribunalul Olt care urmează să se pronunţe privind solicitarea de prelungire a arestului preventiv pe numele bărbatului care a recunoscut uciderea a două tinere în Caracal.

În ultimele două zile, Gheorghe Dincă a fost plimbat de anchetatori prin Caracal şi împrejurimi pentru reconstituirea felului în care au fost răpite şi ucise Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu.

Gheorghe Dincă se află în arest din 25 iulie când a fost capturat de autorităţie la aproape 24 de ore de când Alexandra Măceşanu a sunat de 3 ori la 112 pentru a cere ajutor, oferind indicii clare despre locul în care se află.

