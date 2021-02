Directoarea Direcției de Sănătate Publică Dolj a fost diagnosticată cu COVID-19 la câteva zile după rapel (VIDEO)

Directoarea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Dolj a fost testată pozitiv cu coronavirus, după rapel. Pe 26 ianuarie a făcut rapelul, pe 29 ianuarie a fost testată și tot pe 29 a primit rezultatul pozitiv al testului pentru COVID-19. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, purtătorul de cuvânt de la DSP a confirmat că în cadrul instituției sunt două persoane care au fost diagnosticate cu COVID-19, după ce au făcut doza de rapel. Cele două persoane au forme ușoare ale bolii și sunt izolate la domiciliu.

”Informația este reală. La DSP Dolj au fost confirmate două cazuri de infecție cu COVID la persoane care au fost vaccinate. Doza de rapel au făcut-o pe 26 (ianuarie – n.r.) și pe 29, una dintre persoane a prezentat simptomatologie ușoară, motiv pentru care s-a testat. Fiind contacți s-au testat ambii și s-au confirmat cazurile de infecție. (...) Doamna directoare este în concediu medical. (...)

Alte persoane nu prezintă simptome. Conform definiției de caz, sunt considerați contacți persoanele care nu poartă echipament de protecție. Toate persoanele care au venit în contact cu doamna directoare au purtat echipament de protecție și s-a respectat distanțarea fizică”, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Dolj, Ştefan Popescu, precizând că toți angajații DSP Dolj au fost vaccinați.

