Medicul Bogdan Geavlete, director medical al Spitalului Clinic de Urgență Sf. Ioan, din Capitală, a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că pacienta depistată pozitiv la COVID-19, în unitatea medicală, a fost testată împreună cu toți ceilalți pacienți, ca măsură de prevenție.

După confirmarea infectării acesteia cu noul coronavirus, secțaid e nefrologie a fost închisă, iar 72 de cadre medicale au fost trimise în izolare.

”Activitatea spitalului nu este periclitată. Ca măsură de prevenție, am hotărât testarea tuturor pacienților internați, aflați în program de dializă. Unul dintre aceste teste a ieșit pozitiv, deși pacienta respectivă a fost pe toată perioada internării și este și în acest moment complet asimptomatică. Dată fiind această perioadă de internare de aproximativ două săptămâni, ca măsură de protecție a personalului medical, am hotărât închiderea secției, trimiterea în izolare la domiciliu a tuturor cadrelor medicale, iar în urma anchetei epidemiologice, am solicitat Direcției de Sănătate Publică testarea întregului personal.

În acest moment, vorbim despre o transmitere comunitară. Nu avem absolut nicio informație legată de modul de contractare al pacientei. Având în vedere stadiul de infecție comunitară, deja nu se mai pune problema unei surse a unei anchete epidemiologice. Pur și simplu, am descoperit acest caz prin această măsură de protecție, atât pentru pacienți, cât și pentru medici, respectiv testarea pacienților aflați în dializă”, a spus directorul medical.

Totodată, acesta a precizat că după ce întreg personalul medical va primi rezultatele testelor pentru COVID-19 se va lua în calcul redeschiderea secției de nefrologie.

”Secția a fost închisă, va fi nebulizată în întregime, iar pe măsură ce vor sosi rezultatele testării personalului medical, vom lua în calcul redeschiderea ei. Toate cadrele medicale sunt, în acest moment, după știința noastră, asimptomatice”, a mai spus Bogdan Geavlete.

Amintim că o pacientă în vârstă de 62 de ani, care făcea dializă la unitatea medicală din Capitală, a fost diagnosticată cu noul coronavirus. Aceasta a fost transferată la Spitalul ”Carol Davila” din București. (Detalii AICI)

