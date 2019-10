Directorul liceului „Jean Louis Calderon” din Timişoara a găsit o modalitate inedită de a-i pedepsi pe elevii adunaţi să fumeze într-un parc din incinta şcolii.

Mai precis, acesta i-a gonit pe adolescenţi cu ajutorul unui extinctor, pulverizând subtanţa folosită pentru stingerea incendiilor în locul în care elevii se adunaseră la ţigară.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI

Imediat, zeci de elevi au luat-o la fugă.

Profesorul a declarat că gestul său a fost o glumă şi că nu ştie ce soluţii ar putea găsi pentru a-i determina pe elevi să nu mai fumeze în acel loc.

TRAGEDIA MOMENTULUI! A MURIT VIOREL! DIN PĂCATE A FĂCUT INFARCT! ROMÂNIA E ÎN STARE DE ȘOC

Totodată, acesta a afirmat că utilizarea extinctorului a fost un gest exagerat.

„Noi, ieri, am avut un exerciţiu de evacuare cu pompierii şi după exerciţiu, nouă, cadrelor didactice, ni s-a făcut un instructaj suplimentar despre folosirea extinctorului. A fost pauză şi copiii s-au dus în pauză. Au venit câţiva elevi mai mici şi un cadru didactic, care mi-au spus că s-au învăţat copiii noştri şi stau la fumat la noi în parc. Am luat extinctorul repede şi m-am dus printre ei şi am pulverizat cumva în sus. Dar să ştiţi că a fost un gest în glumă, nu am avut probleme de niciun fel. Mi-am cerut scuze elevilor şi părinţilor. Nu a fost cu intenţie, nu am vrut să le fac rău. Ştiu că am exagerat, dar pe moment asta a fost reacţia mea. Îmi cer scuze şi îmi pare rău”, a precizatdirectorul Liceului ”Jean Louis Calderon” din Timişoara, pentru Gandul.info.

APOCALIPTIC! MARIA GHEORGHIU A ANUNȚA DEZASTRU! VA LOVI CURÂND ROMÂNIA! CEA MAI CUTREMURĂTOARE PREVESTIRE A MOMENTULUI...

Întreaga scenă a fost filmată şi postată pe Instagram cu descrierea: „Aşa director să tot ai”.

INEDIT! Elevii adunaţi la fumat, goniți cu extinctorul. Cine a apelat la acest GEST EXTREM (VIDEO)